Petro plantea acción coordinada con Venezuela contra grupos armados

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia y Venezuela emprenderán acciones coordinadas para enfrentar a los grupos armados vinculados al narcotráfico que operan a lo largo de la frontera entre ambos países, una de las más extensas y complejas de la región.

El anuncio fue hecho por el mandatario colombiano luego de las reuniones que sostuvieron en Caracas varios ministros del Gobierno colombiano con representantes del Ejecutivo venezolano para avanzar en una agenda bilateral que incluyó seguridad, energía, comercio y turismo.

“Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, al referirse a los compromisos alcanzados durante los encuentros entre delegaciones de ambos países.

El pronunciamiento del mandatario se produjo después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara en Caracas la decisión de fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza. Según explicó la funcionaria venezolana, los dos gobiernos acordaron intercambiar información de inteligencia y mantener un despliegue permanente de fuerzas armadas en la zona limítrofe para evitar el ingreso y la operación de grupos armados ilegales.

La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de aproximadamente 2.219 kilómetros y ha sido históricamente escenario de actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y la presencia de estructuras armadas irregulares.

Además de las acciones en materia de seguridad, Petro planteó avanzar hacia una mayor integración entre los dos países. El mandatario señaló que la región fronteriza “le pertenece a los pueblos” y constituye un espacio fundamental para fortalecer la cooperación entre las dos repúblicas fundadas por Simón Bolívar.

Entre las propuestas del presidente colombiano se encuentran la posibilidad de establecer doble nacionalidad con plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y colombianos en Venezuela, eliminar los aranceles en el comercio bilateral y avanzar hacia una integración energética que priorice el uso de energías limpias.

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En el ámbito energético, durante las reuniones también se discutió la posibilidad de ampliar la cooperación entre la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la venezolana PDVSA, con proyectos conjuntos en áreas como petróleo, gas y petroquímica.

Rodríguez incluso mencionó la opción de que Venezuela compre electricidad a Colombia, mientras que Colombia podría adquirir gas venezolano en el futuro, como parte de los planes de integración energética entre ambos países.

Las reuniones ministeriales se realizaron luego de que se cancelara el encuentro que tenían previsto Petro y Rodríguez en el Puente Internacional Atanasio Girardot, en la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira.

Pese a la cancelación de esa cita presidencial, ambos gobiernos confirmaron que continuarán avanzando en su agenda de cooperación. De hecho, anunciaron que la Comisión Binacional de Buena Vecindad se reunirá los próximos 23 y 24 de abril en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, para revisar los avances en seguridad, comercio e integración energética entre los dos países.