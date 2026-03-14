Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico: detalles del encuentro

El presidente Gustavo Petro se reunió con los integrantes de la bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes en la Casa de Nariño, en un encuentro que se realizó en medio de las discusiones políticas por los resultados de las elecciones legislativas y el proceso de escrutinios que aún continúa en el país.

La reunión fue convocada para las 7:00 de la noche, del viernes 13 de marzo, y se llevó a cabo cinco días después de las elecciones del pasado 8 de marzo, jornada en la que esa coalición de izquierda obtuvo cerca de 4,4 millones de votos en la elección de Senado y al menos 25 curules en esa corporación. Sin embargo, el resultado definitivo sigue dependiendo de los escrutinios que avanzan en varias regiones.

Actualmente, el Pacto Histórico busca consolidar e incluso ampliar su representación en el Congreso, pues durante el proceso de revisión de actas electorales la colectividad intenta obtener más curules en el Senado. De igual forma, en Bogotá existe la posibilidad de que logre una novena curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de la capital.

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Durante el encuentro también participaron altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón Ortiz; y el jefe de gabinete, José Raúl Moreno.

La reunión sirvió para revisar el panorama político tras las elecciones legislativas, así como el estado de los escrutinios y las acciones jurídicas que adelanta la colectividad frente a algunas mesas de votación que consideran inconsistentes.

De acuerdo con la representante María Fernanda Carrascal, el equipo jurídico del movimiento detectó irregularidades en varias mesas en las que inicialmente aparecía que el Pacto Histórico no había recibido votos, algo que calificó como improbable.

“Nos dimos cuenta de que había muchas mesas, más de 130, donde había cero votos para el Pacto Histórico, lo cual es matemáticamente y políticamente imposible, porque sí había votos para el Senado. Impugnamos las mesas con nuestros abogados y encontramos que sí había votos”, explicó la congresista en declaraciones al diario El Espectador.

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El encuentro político también se produjo en medio de una fuerte controversia por varios mensajes publicados por el presidente Petro en redes sociales, en los que ha mencionado la posibilidad de irregularidades en el proceso electoral. Estas afirmaciones han generado críticas desde distintos sectores políticos.

La polémica incluso llegó a la Procuraduría General de la Nación, que solicitó evaluar una medida cautelar para que el mandatario se abstenga de realizar declaraciones sobre un supuesto fraude electoral mientras avanzan los escrutinios.

Frente a estas críticas, Petro defendió su derecho a pronunciarse sobre asuntos políticos y aseguró que no aceptará censura. “Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejo censurar de nadie. El derecho a expresar el pensamiento es fundamental”, afirmó.

Mientras tanto, el proceso de escrutinios continúa y definirá si el Pacto Histórico logra aumentar su representación en el Congreso, un escenario que podría fortalecer la posición política del Gobierno en el Legislativo.