Lo que Cepeda repite y lo que deja por fuera en su plan de gobierno

Iván Cepeda publicó su plan de gobierno en la recta final de la segunda vuelta presidencial. Un conteo del documento muestra sus énfasis más repetidos, pero también revela ausencias y menciones mínimas en temas económicos e institucionales.
Las palabras que marcan el tono del programa
El plan de gobierno de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, está construido alrededor de tres ejes: revolución ética, revolución social y económica y revolución política. En el conteo del cuerpo del PDF, entre las páginas 6 y 116, las palabras más repetidas confirman ese enfoque.
Los términos con mayor presencia son nacional con 246 menciones, social con 245, territorios con 194, política con 191 y vida con 190. También aparecen con frecuencia país, revolución, derechos, territorial, transformación, desarrollo, comunidades, Estado y justicia.
Las frases más repetidas apuntan en la misma dirección. “Revolución ética” aparece 57 veces; “derechos humanos”, 47; “sistema nacional”, 34; “justicia social”, 33, y “construcción de paz”, 31. El resultado muestra un programa concentrado en una agenda social, territorial, de paz y derechos.
En actores, los más mencionados son comunidades, mujeres, campesinado, pueblos negros, afro, raizales y palenqueros, jóvenes, pueblos indígenas y ciudadanía.
En instituciones, la diferencia es marcada: Estado aparece 144 veces y Gobierno 108, pero entidades concretas como SENA, Policía, Fuerza Pública, Congreso, ICBF o SAE tienen muchas menos menciones.
Lo que aparece poco o no aparece
El otro dato relevante está en las ausencias. El documento no menciona al Banco de la República, la constituyente ni las inversiones forzosas, tres temas que han estado asociados al debate sobre el gobierno de Gustavo Petro y sus propuestas económicas o institucionales.
Tampoco aparecen expresiones como regla fiscal o costo fiscal. Déficit fiscal aparece una vez, IVA una vez y deuda pública apenas dos veces. Esa baja presencia contrasta con la frecuencia de conceptos amplios como Estado, transformación, protección social o desarrollo.
El plan sí incluye un capítulo fiscal. Allí habla de gasto público, sistema tributario justo y efectivo y fortalecimiento progresivo de las finanzas públicas. Sin embargo, el conteo muestra que el documento no desarrolla con la misma insistencia palabras asociadas al margen fiscal, la sostenibilidad de la deuda o las restricciones presupuestales.
En el frente institucional, una de las propuestas más sensibles es la eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una nueva institucionalidad electoral. El documento también menciona un nuevo Código Electoral, pero no ubica ese debate bajo una convocatoria constituyente.
En seguridad, el énfasis está en seguridad humana, Acuerdo de Paz, reducción de violencias y control territorial. El programa menciona delitos como hurto, secuestro, extorsión y homicidio, además de capacidades de inteligencia y fortalecimiento de la Fuerza Pública, aunque su lenguaje central no está puesto en bajas o capturas.
El conteo no permite concluir si una propuesta es viable o inviable. Pero sí muestra la arquitectura del mensaje: Cepeda pone en primer plano vida, territorios, derechos, paz y Estado, mientras deja por fuera o en un lugar secundario varios términos clave del debate económico e institucional de la campaña. Lo que sigue será contrastar esos énfasis con fuentes de financiación, costos, trámites legislativos y capacidad real de ejecución.