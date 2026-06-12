Lo que Cepeda repite y lo que deja por fuera en su plan de gobierno

Lo que aparece poco o no aparece

El otro dato relevante está en las ausencias. El documento no menciona al Banco de la República, la constituyente ni las inversiones forzosas, tres temas que han estado asociados al debate sobre el gobierno de Gustavo Petro y sus propuestas económicas o institucionales.

Tampoco aparecen expresiones como regla fiscal o costo fiscal. Déficit fiscal aparece una vez, IVA una vez y deuda pública apenas dos veces. Esa baja presencia contrasta con la frecuencia de conceptos amplios como Estado, transformación, protección social o desarrollo.

El plan sí incluye un capítulo fiscal. Allí habla de gasto público, sistema tributario justo y efectivo y fortalecimiento progresivo de las finanzas públicas. Sin embargo, el conteo muestra que el documento no desarrolla con la misma insistencia palabras asociadas al margen fiscal, la sostenibilidad de la deuda o las restricciones presupuestales.

En el frente institucional, una de las propuestas más sensibles es la eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una nueva institucionalidad electoral. El documento también menciona un nuevo Código Electoral, pero no ubica ese debate bajo una convocatoria constituyente.

En seguridad, el énfasis está en seguridad humana, Acuerdo de Paz, reducción de violencias y control territorial. El programa menciona delitos como hurto, secuestro, extorsión y homicidio, además de capacidades de inteligencia y fortalecimiento de la Fuerza Pública, aunque su lenguaje central no está puesto en bajas o capturas.

El conteo no permite concluir si una propuesta es viable o inviable. Pero sí muestra la arquitectura del mensaje: Cepeda pone en primer plano vida, territorios, derechos, paz y Estado, mientras deja por fuera o en un lugar secundario varios términos clave del debate económico e institucional de la campaña. Lo que sigue será contrastar esos énfasis con fuentes de financiación, costos, trámites legislativos y capacidad real de ejecución.