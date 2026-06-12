Una de las controversias jurídicas que rodeaba la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella acaba de recibir una respuesta clave. El Consejo de Estado decidió no dar curso a una solicitud que buscaba cuestionar su aspiración presidencial por cuenta de las nacionalidades que posee además de la colombiana, una determinación que le permite seguir en competencia rumbo a las elecciones de 2026.

La discusión surgió luego de que se plantearan dudas sobre si un ciudadano colombiano con otras nacionalidades podía aspirar al cargo más importante del país. El tema abrió un debate entre expertos en derecho constitucional y distintos sectores políticos que consideraban necesario revisar el alcance de las normas con elegibilidad para la Presidencia de la República.

Para el ex Registrador Juan Carlos Galindo Vaha, De la Espriella cumple con los requisitos que exige la Constitución Política para ser Presidente de la República, como son ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años.

Lo que hizo recientemente el Consejo de Estado fue rechazar la demanda, es decir fue una decisión formal, no de fondo, diciendo que no puede estudiar esa demanda porque se trata de una petición dirigida contra un acto de trámite

Galindo Vaha incluso agrega que frente a una eventual Presidencia de De la Espriella se tendría que estudiar de fondo esta solicitud.

De ser elegido presidente examinarían cuál podría ser el impacto real de la posición de esas nacionalidades para el ejercicio de sus funciones, pero sería una reflexión que deberían adelantar posteriormente

Lo que viene

Aunque el tema de las múltiples nacionalidades seguirá siendo objeto de discusión en algunos sectores, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente importante dentro de la actual campaña electoral.

Por ahora, Abelardo de la Espriella continúa habilitado para avanzar en sus proyectos presidenciales y seguir participado en una carrera que empieza a definir sus primeros capítulos jurídicos y políticos antes de la cita en las urnas el próximo 21 de junio de 2026.