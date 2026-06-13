Durante años, la industria de la perfumería promovió una regla casi inquebrantable: una fragancia debía usarse sola para conservar intacta su esencia. Sin embargo, esa idea está cambiando. Hoy, una de las tendencias más populares en el mundo de los aromas es el layering, una técnica que consiste en combinar perfumes para crear una firma olfativa única.

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Así lo explica Delphine Jelk, perfumista experta de Guerlain, quien asegura que el perfume debe ser una experiencia creativa y personal, más cercana al juego y la intuición que a las normas estrictas.

“Me encanta que las personas estén empezando a divertirse con el perfume. Puedes mezclar fragancias, usar diferentes aromas en distintas partes del cuerpo y crear algo completamente propio”, señala la especialista.

¿Cómo mezclar perfumes correctamente?

Según Jelk, existe una fórmula sencilla para quienes desean iniciarse en el layering sin correr riesgos: elegir dos perfumes que compartan al menos una nota olfativa.

“Si ambos tienen una nota en común, la combinación suele funcionar muy bien”, explica.

En el caso de Guerlain, muchas de sus creaciones comparten elementos de la llamada “Guerlinade”, la firma olfativa histórica de la casa francesa compuesta por vainilla, bergamota, rosa, jazmín, lirio y haba tonka.

Gracias a estas coincidencias, es posible potenciar determinadas características de una fragancia y adaptarla a diferentes momentos del día o estados de ánimo.

Los aromas también despiertan emociones

Más allá de las notas y las combinaciones, la experta destaca que los perfumes tienen una profunda conexión emocional.

Algunos ingredientes suelen generar sensaciones universales. La vainilla, por ejemplo, suele asociarse con la sensación de protección y bienestar, mientras que la tonka evoca dulzura y calidez. Otros ingredientes, como ciertas flores o especias, pueden transmitir sofisticación, energía o misterio.

Sin embargo, Delphine Jelk aclara que cada experiencia es completamente personal.

“La lavanda puede relajar a muchas personas, pero si no te gusta su aroma, probablemente no te genere ese efecto”, afirma.

El auge del layering refleja una nueva forma de entender la perfumería: menos rígida y más enfocada en la expresión individual.

La tendencia invita a experimentar, descubrir nuevas combinaciones y construir aromas capaces de reflejar emociones, recuerdos y personalidad.