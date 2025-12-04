Un importante golpe contra la criminalidad se registró en el Atlántico tras la captura de Maicol Andrés Gómez, conocido como alias ‘Caín’, presunto cabecilla del Grupo Delictivo Organizado Los Pepes y considerado uno de los delincuentes más buscados en Barranquilla.

La Policía Nacional confirmó que la operación fue resultado de un trabajo minucioso de inteligencia policial y investigación criminal, que permitió identificar sus movimientos y finalmente detenerlo.

Le puede interesar: Muere militar herido al impedir secuestro de cinco civiles en Cauca

Injerencia delictiva en varios municipios del Atlántico

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Caín’ ejercía un amplio dominio criminal en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, municipios donde se le atribuyen diversas actividades ilegales.

Las pesquisas indican que habría liderado estructuras dedicadas a homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsiones, delitos que habrían incrementado la presión sobre la seguridad en esta zona del país.

Investigado por más de 70 homicidios desde 2023

Las autoridades señalaron que Gómez está siendo investigado por su presunta participación en más de 70 homicidios cometidos desde 2023, hechos asociados a disputas entre grupos criminales que operan en el Atlántico.

Dentro de los casos más graves que se le atribuyen figura su posible implicación en el ataque que cobró la vida del patrullero Edwar Rafael Roca Barceló, registrado en noviembre de 2022, un hecho que generó amplia conmoción en la región.

También le puede interesar: “Hagan la paz ya”: el nuevo llamado de Petro a la guerrilla del ELN

Órdenes de captura vigentes y entrega a la justicia

Tras su detención, alias ‘Caín’ fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en cumplimiento de dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal Municipal Ambulante con función de garantías de Barranquilla, instancia que continuará el proceso conforme a lo establecido en la ley.

Compromiso institucional contra las estructuras criminales

La Policía Nacional reiteró que esta captura se convierte en un avance significativo para el restablecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el Atlántico. La institución aseguró que seguirá impulsando operaciones contundentes para desarticular organizaciones criminales como Los Pepes y llevar ante la justicia a quienes amenazan la tranquilidad en los territorios.