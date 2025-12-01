En plena temporada decembrina, cuando el olor a buñuelo y natilla se toma los barrios de la ciudad, la Alcaldía de Medellín anunció el Festival Que Viva el Buñuelo, un concurso que busca encontrar las mejores preparaciones de este tradicional producto navideño y, al mismo tiempo, impulsar a los negocios gastronómicos locales.

Del 1 al 4 de diciembre, restaurantes y emprendimientos podrán inscribirse en dos categorías: Tradicional e Innovador, y competir por el título de los mejores buñuelos de Medellín. La gran final se vivirá el 15 de diciembre en la plazoleta de La Alpujarra, donde el público podrá disfrutar, comprar y apoyar directamente a los participantes.

Dos categorías para vivir el buñuelo a su manera

El Festival Que Viva el Buñuelo premiará tanto la esencia clásica como la creatividad gastronómica:

Categoría Tradicional:

Para las recetas que conservan la fórmula de siempre: masa esponjosa, queso, fritura perfecta y ese sabor que evoca navidad en familia. Aquí se exaltarán los ingredientes ancestrales y el respeto por la receta típica del buñuelo colombiano.

Categoría Innovador:

En esta línea se destacarán las propuestas más atrevidas y creativas: buñuelos con nuevos ingredientes, rellenos inesperados, fusiones con otras cocinas, presentaciones distintas o formatos que rompan el molde sin perder la esencia del producto.

Con estas dos categorías, el festival se posiciona como un espacio ideal para que Medellín muestre su talento gastronómico y para que los negocios se destaquen en plena temporada de fin de año, cuando aumenta el consumo y el turismo en la ciudad.

Lea también: Así hacen el buñuelo más grande de Colombia

Requisitos para participar en el Festival Que Viva el Buñuelo

La iniciativa es liderada por el Programa de Emprendimiento y Empleo, en alianza con DiDi Food, y está dirigida a negocios formalizados que quieran aprovechar la visibilidad de la temporada navideña.

Los establecimientos interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con registro activo en la Cámara de Comercio .

Estar ubicados en Medellín o sus corregimientos .

Tener un establecimiento físico abierto al público.

Las inscripciones se realizan del 1 al 4 de diciembre a través de la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico:

👉 https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-desarrollo-economico/

Se seleccionará un máximo de 50 participantes por categoría, en orden de registro. Es decir, la convocatoria podrá cerrarse antes si se completan los cupos.

Así será la evaluación: del antojo ciudadano al veredicto del jurado

El proceso de selección incluirá una fase de participación ciudadana y una evaluación final a cargo de un jurado especializado.

El 5 de diciembre se publicará el listado oficial de negocios seleccionados.

Del 5 al 12 de diciembre se hará una evaluación ciudadana en dos modalidades: Presencial: los clientes podrán calificar los buñuelos de 1 a 5 a través de un código QR en cada establecimiento participante. Virtual: a través de la plataforma DiDi Food , los usuarios podrán pedir buñuelos de los concursantes y calificarlos luego de la compra.



La gran final se vivirá el 15 de diciembre en la plazoleta de La Alpujarra, en un ambiente totalmente navideño. Los cinco mejores participantes de cada categoría tendrán la oportunidad de vender sus productos al público, mientras un jurado especializado evalúa:

Sabor

Textura

Presentación

Propuesta gastronómica general

Con el Festival Que Viva el Buñuelo, Medellín no solo celebra uno de sus sabores más queridos en Navidad, sino que fortalece la economía local, impulsa el emprendimiento gastronómico y crea un escenario perfecto para que los negocios se conecten con nuevos clientes.

En una temporada en la que las familias se reúnen, se encienden las luces, se hacen novenas y se comparten buñuelos y natilla, este festival llega como una excusa perfecta para disfrutar, apoyar lo local y descubrir nuevas formas de saborear un clásico de diciembre.