Amor improbable: la historia de Catalina y Jorge Suárez

La historia de Catalina Suárez y Jorge Suárez ya no solo circula en redes. Recientemente se anunció "Improbable" un podcast de BBC News Mundo en donde narran su historia de amor. Sin embargo, los protagonistas ya habían pasado por el set de Kien es Kien, donde ambos contaron, en primera persona, cómo se sostienen en medio de biografías y posiciones políticas que, en otro momento del país, los habrían mantenido en orillas opuestas.

Ella, influenciadora de derecha cercana al expresidente Álvaro Uribe; él, hijo del excomandante guerrillero conocido como el Mono Jojoy, que pasó 16 años en las FARC antes de desmovilizarse y hacer pedagogía de paz. Eso es lo que recoge el podcast de la BBC y lo que terminó de tomar forma en la conversación con Kien es Kien: una relación que solo es posible en el escenario posterior al acuerdo de paz.

“La peor tusa y el mejor regalo”

En el programa, Catalina recuerda que conoció a Jorge en uno de los momentos más difíciles de su vida personal, en plena pandemia:

“Jorge es lo mejor que me ha pasado a en la vida de verdad lo digo como con todo mi corazón. Jorge llega de una manera inesperada en medio de un momento muy difícil que era la pandemia, tenía una ruptura amorosa, estaba pasando lo que uno dice el trago amargo de una tusa, la peor tusa. Pero además qué lindo, la peor y la mejor porque me llegó este regalo del cielo”.

Ella cuenta que decidió volver un tiempo a vivir con sus papás, después de años de independencia, para atravesar ese periodo. Fue ahí cuando, casi al final de las restricciones, apareció Jorge en un karaoke en su casa, presentado por amigos en común.

En la entrevista también recuerda que muchas personas solo ven a Jorge como “el hijo del Mono Jojoy”, pero que su historia es más compleja:

“Hay algo que desconocen muchas personas y es claro Jorge es el hijo del Mono Jojoy, pero además fue un niño que se entregó en adopción desde muy pequeño, a los 8 meses, y compartimos una vida muy parecida”.

Ambos estudiaron en colegios de clase media alta en Bogotá, tuvieron amigos en común desde la adolescencia y, sin saberlo, pudieron cruzarse varias veces sin reconocerse. Esas coincidencias, dice Catalina, son parte del hilo que hoy los une:

“Creo que Jorge es la coincidencia más linda”.