Así celebró el futbolista Edwin Cardona los 15 años de su hija

La familia Cardona Castaño tuvo este fin de semana uno de esos momentos que se quedan en el álbum para siempre: la celebración de los 15 años de María Ángel, la hija del medio del futbolista Edwin Cardona y de su esposa Carolina Castaño.

El jugador de Atlético Nacional, que ha pasado por clubes como Independiente Santa Fe, Junior, Monterrey, Pachuca, Boca Juniors, Racing y América de Cali, dejó por un momento el ritmo de las canchas para mostrarse en una faceta más íntima: la de papá orgulloso.

Un “día soñado” en un club de Antioquia

La fiesta se llevó a cabo en un exclusivo club de Copacabana (Antioquia), hasta donde llegaron amigos cercanos y familiares. En las fotos y videos que compartió la familia se ve a María Ángel con un vestido largo en tono lila, tipo strapless y con corona, en medio de una decoración llena de flores en colores pasteles, especialmente rosa.

La celebración se extendió hasta altas horas de la noche, con la quinceañera posando junto a sus hermanos Ana María y Emiliano, y con sus padres siempre cerca. Todos lucieron de gala: los hombres en smoking y las mujeres con vestidos largos, en línea con el tono elegante de la fiesta.

En redes sociales, Cardona resumió el sentido del momento con un mensaje corto pero diciente:

“Celebrando la magia de los 15 años de nuestra princesa María Ángel… Un día soñado, que estará por siempre en el corazón de ella y todos los presentes en este momento tan especial”.

Agradecimiento público de la quinceañera

La protagonista de la noche también quiso dejar un mensaje para sus padres, que compartió en sus redes:

“Gracias papás por hacer de mi día soñado y siempre sentirme amada y agradecida por cada cosa que hacen por mí, me siento muy orgullosa de decir que ustedes son mis papás y me siento muy afortunada de ustedes saben que los amo con toda mi alma y estaré para ustedes en cada momento”.

Sus palabras cerraron la celebración con el mismo tono familiar que caracteriza a la pareja en redes, donde suelen mostrar que, más allá de la exposición mediática, su centro está en la casa.

Una familia que celebra después de años difíciles

Además de la carrera deportiva de Cardona, la familia ha tenido que enfrentar retos personales. En 2022, Carolina Castaño fue sometida a una cirugía delicada por un tumor cerebral, un episodio que la propia pareja ha contado como un punto de quiebre en su vida. Superada esa etapa, la fiesta de 15 años de María Ángel llega también como una forma de celebrar la salud, la unión familiar y una nueva etapa para sus hijos.