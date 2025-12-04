Talio en frambuesas: Zulma Guzmán, señalada por muerte de dos menores

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por la muerte de dos menores de edad ocurrida el 5 y el 9 de abril pasado en el norte de Bogotá, luego de ingerir frambuesas contaminadas con talio. El caso, que inicialmente generó confusión por la procedencia del alimento, ahora apunta a una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro, contra quien ya fue expedida una orden de captura y una notificación roja de Interpol.

El origen del envenenamiento

De acuerdo con fuentes del ente acusador, las jóvenes víctimas consumieron talio, un metal inodoro y altamente tóxico cuando se usa de manera inadecuada. Informes técnicos permitieron establecer que la sustancia estaba presente en unas frambuesas enviadas a la vivienda donde se encontraban los menores ese día. Según la Fiscalía, el producto llegó mediante una empresa de mensajería acompañado de instrucciones que lo presentaban como un regalo, lo cual resultó ser falso.

Las autoridades precisaron que un tercer joven también consumió parte del alimento, pero logró sobrevivir, lo que permitió aportar piezas clave para reconstruir la secuencia de los hechos. Con base en estos elementos, los investigadores empezaron a indagar quién había coordinado el envío del paquete.

La principal sospechosa

La Fiscalía señaló a Zulma Guzmán Castro, una mujer cercana al padre de las menores fallecidas, como la presunta responsable de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas. Tras conocerse la muerte de las adolescentes, Guzmán habría abandonado el país de inmediato, primero hacia Argentina y luego hacia Brasil, España y Reino Unido, según los movimientos migratorios que hacen parte de la investigación.

La fiscal delegada para el caso acudió ante un juez penal de control de garantías en Bogotá para solicitar la orden de captura contra Guzmán, la cual fue autorizada tras exponer los indicios que la vinculan directamente con el envenenamiento. El paso siguiente fue solicitar a Interpol la expedición de una circular roja en los países donde se presume que la sospechosa ha tenido movimientos recientes.

El avance del proceso

La decisión judicial y la activación del mecanismo internacional marcan un avance significativo en un caso que conmocionó al país en abril, tanto por el método utilizado como por el perfil de las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan recolectando elementos materiales probatorios, testimonios y peritajes para reforzar la teoría de que el envío del alimento no fue un accidente ni un malentendido, sino una acción planeada.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es localizar a Zulma Guzmán Castro y lograr su captura para continuar el proceso penal en Colombia. La Fiscalía avanza también en el análisis de los vínculos personales y posibles móviles detrás del crimen, mientras familiares de las menores insisten en que se haga justicia y se esclarezca por completo lo ocurrido.