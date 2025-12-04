En vísperas de su cumpleaños número 15, que se celebrará el próximo 14 de diciembre, Juan Valdez abrió su primera tienda en Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo, Brasil, el país con mayor producción de café del mundo. Así lo confirmó la CEO de la compañía, Camila Escobar, a través de sus redes sociales.
Escobar destacó que este paso representa un avance clave para la marca:
“Este hito nos permite seguir llevando el legado de las más de 550.000 familias caficultoras a nuevos mercados y abre camino para que más marcas colombianas puedan demostrar su potencial en escenarios internacionales tan relevantes como lo es Brasil”.
La ejecutiva explicó que Brasil cuenta con un consumidor altamente especializado, con conocimiento de origen, trazabilidad y perfiles de taza. “Por eso, llegar con el café premium 100% colombiano a este mercado tiene un significado especial para la marca y para el país”.
En esa línea, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró la apertura y la definió como un motivo de orgullo nacional, destacando el compromiso del gremio con una relación respetuosa con sus socios en el mundo.
“Celebramos la llegada de Juan Valdez al país de la samba, del jogo bonito y de una tradición cafetera inmensa. Gracias a nuestros socios por hacer posible esta primera tienda en el estado de São Paulo. Trabajaremos juntos para ofrecer la mejor experiencia, para crecer y para que Brasil descubra, disfrute y ame el sabor de Colombia”, afirmó.