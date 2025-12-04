La ejecutiva explicó que Brasil cuenta con un consumidor altamente especializado, con conocimiento de origen, trazabilidad y perfiles de taza. “Por eso, llegar con el café premium 100% colombiano a este mercado tiene un significado especial para la marca y para el país”.

En esa línea, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró la apertura y la definió como un motivo de orgullo nacional, destacando el compromiso del gremio con una relación respetuosa con sus socios en el mundo.

“Celebramos la llegada de Juan Valdez al país de la samba, del jogo bonito y de una tradición cafetera inmensa. Gracias a nuestros socios por hacer posible esta primera tienda en el estado de São Paulo. Trabajaremos juntos para ofrecer la mejor experiencia, para crecer y para que Brasil descubra, disfrute y ame el sabor de Colombia”, afirmó.