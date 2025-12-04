El músico colombiano Duplat publicó este jueves su nuevo álbum ‘Dulce y Amarga’, un trabajo de siete canciones que, según su equipo, “encapsulan la transición emocional de la adultez, esos momentos donde los sueños se cumplen y también se rompen”, informó el artista en un comunicado.

El proyecto es el sexto álbum de estudio de Daniel Duplat, editado por la discográfica M3 Records, y gira en torno a una idea central que él mismo resume así: “la vida no es hermosa ni horrible: es ambas”.

“Comparto mi visión artística no solo sobre la música, sino sobre la vida, y es que la vida tiene grandes dichas y grandes desdichas”, afirmó Duplat.

Esa tensión es la que da nombre al disco ‘Dulce y Amarga’, concebido como un recorrido por “aventuras inolvidables, sueños cumplidos, giras, premios y reconocimientos”, pero también por “momentos de soledad profunda, confusión, nostalgia y duelo”.

El álbum, de corte rock-pop, fue compuesto en su mayoría por el propio Duplat, con excepción de la canción ‘Zombie’, escrita junto al músico bogotano Juan Pablo Vega.

En la producción participaron el venezolano Lewis Pickett, ganador de dos Latin Grammy, y el cantante colombiano Andrés Cepeda, quienes aportaron al sonido final del proyecto.

Con ‘Dulce y Amarga’, Duplat cierra un año que califica como “determinante”: recibió una condecoración del Concejo de Bogotá por su “aporte musical”, recorrió Latinoamérica en la gira del cantante Manuel Medrano y debutó como solista orquestal en una serie de conciertos de piano.

El colombiano, de 26 años, ofrecerá un concierto el próximo 11 de diciembre, en el que rendirá homenaje al compositor estadounidense George Gershwin junto a la Orquesta Sinfónica de Bogotá, y volverá a presentarse en la capital el 12 de marzo de 2026 en el recinto The Bonfire. EFE