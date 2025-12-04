En la mañana de este jueves se conocieron las imágenes del grave accidente ocurrido en la vía La Calera–Sopó, donde estuvieron involucrados un Ferrari 488 GTB, de placas JEX488 y avaluado en más de $1.000 millones, y una motocicleta ESB-79E. El siniestro dejó una persona fallecida, al parecer el conductor de la moto, cuyo cuerpo quedó a un costado de la carretera y aún no ha sido plenamente identificado.

Las primeras versiones apuntan a que el vehículo deportivo habría invadido el carril contrario, impactando de frente a la motocicleta.

El propietario del vehículo de alta gama

KienyKe.com verificó el historial del automóvil en el RUNT, donde aparece registrado a nombre de Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S. (Coorserpark), empresa identificada con el NIT 800215065 y dedicada a servicios funerarios, con aliados como Capillas de la Fe.

Según registros mercantiles, el gerente de Coorserpark es Adolfo Reyes Gómez, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades para determinar si conducía o no el vehículo al momento del accidente.