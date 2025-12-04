Así avanza el feminicidio en Bogotá: cifras, causas y zonas afectadas

Principales hallazgos del estudio sobre feminicidio en Bogotá

La investigación analizó 212 asesinatos de mujeres, de los cuales 47 fueron tipificados como feminicidios en Bogotá entre 2023 y 2024, conforme al artículo 104A del Código Penal. A partir de este proceso se identificaron ocho hallazgos centrales que explican cómo opera este delito y por qué se concentra en determinadas zonas de la ciudad.

1. Violencias previas: un patrón sostenido en el tiempo

El informe señala que el 49% de los feminicidios estuvo antecedido por agresiones previas ejercidas por el victimario.

Las formas de violencia más frecuentes fueron:

Física (70%)



Psicológica (65%)



Verbal (48%)



Económica (30%)



Patrimonial (26%)



Sexual (17%)



Vicaria (13%)



Acoso (4%)



Estas violencias, muchas veces normalizadas, escalan hasta convertirse en riesgo letal.

2. El feminicidio íntimo domina las cifras

El 87% de los casos corresponde a feminicidio íntimo, siendo el 72% perpetrado por parejas o exparejas.

El 13% fue cometido por familiares, incluidos casos contra niñas de entre 1 y 11 años.

Todos los agresores identificados fueron hombres:

26% tenía antecedentes de violencia de género .



24% portaba o tenía acceso previo a armas de fuego .



3. Feminicidios infantiles: una alerta roja

El 9% de los feminicidios correspondió a niñas entre 1 y 11 años. En todos los casos, los presuntos agresores eran hombres con vínculos familiares. En uno de los hechos se documentaron antecedentes de agresión física contra la madre.

4. Víctimas indirectas: niñas y niños en riesgo

El estudio evidenció que el 81% de los casos dejó víctimas indirectas.

Los más afectados fueron:

Hijas e hijos (62%) ,



23% estuvo presente o presenció el feminicidio,



19% correspondió a madres de las víctimas.



5. Impacto diferenciado en mujeres vulneradas

La violencia feminicida golpea con mayor fuerza a mujeres en contextos de desigualdad:

13% eran migrantes (50% venezolanas).



4% ejercía actividades sexuales pagadas.



4% eran víctimas del conflicto armado.



2% pertenecían a comunidades indígenas.



6. Otros homicidios con indicios de género

Además de los 47 feminicidios tipificados, la investigación identificó 43 homicidios adicionales con características que indican motivación de género entre 2023 y 2024.

7. Desigualdad territorial: localidades más afectadas

Entre 2020 y 2024, la Fiscalía reportó 97 feminicidios en Bogotá. Las localidades con mayores tasas fueron:

Los Mártires (6,1)



Tunjuelito (4,4)



Ciudad Bolívar (3,6)



Santa Fe (3,3)



Usme (3,1)



En contraste, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz no registraron casos tipificados.

8. Cuatro factores explican la distribución desigual

El estudio identificó determinantes estructurales que influyen en la concentración del delito:

Seguridad integral



Carga de cuidado no remunerado de mujeres



Informalidad laboral femenina



Informalidad laboral masculina



Un llamado a la acción para proteger la vida de las mujeres

El informe concluye que el feminicidio en Bogotá no es un fenómeno aleatorio, sino que responde a patrones de desigualdad, violencias sostenidas y contextos territoriales específicos.

La investigación “Vidas que importan, datos que cuentan” reafirma la urgencia de fortalecer una respuesta institucional coordinada, con enfoque preventivo y territorial, para garantizar que ninguna mujer sea asesinada por razones de género.