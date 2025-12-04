Inicio
Bogotá

Así avanza el feminicidio en Bogotá: cifras, causas y zonas afectadas

Jue, 04/12/2025 - 16:57
Un informe revela cómo, dónde y por qué ocurre el feminicidio en Bogotá, con cifras oficiales y ocho hallazgos fundamentales. Las cifras son preocupantes.
Un informe revela cómo, dónde y por qué ocurre el feminicidio en Bogotá, con cifras oficiales y ocho hallazgos fundamentales.
Créditos:
EFE

En el marco del Día Distrital contra el Feminicidio, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer presentó la investigación “Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá”, un estudio que profundiza en los factores, contextos y patrones que rodean este delito en la ciudad.

El análisis, realizado junto al proyecto Mujeres por la Salud de las Mujeres de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, se convierte en una herramienta clave para fortalecer la prevención, la atención y la articulación institucional frente a los feminicidios.

La secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, destacó durante el lanzamiento que el objetivo es que estas cifras se traduzcan en políticas efectivas: “Que los datos no se queden en gráficas, sino que se transformen en decisiones que garanticen territorios seguros para las mujeres”.

 

Principales hallazgos del estudio sobre feminicidio en Bogotá

La investigación analizó 212 asesinatos de mujeres, de los cuales 47 fueron tipificados como feminicidios en Bogotá entre 2023 y 2024, conforme al artículo 104A del Código Penal. A partir de este proceso se identificaron ocho hallazgos centrales que explican cómo opera este delito y por qué se concentra en determinadas zonas de la ciudad.

Le puede interesar: Juan Valdez inauguró su primera tienda en Brasil

1. Violencias previas: un patrón sostenido en el tiempo

El informe señala que el 49% de los feminicidios estuvo antecedido por agresiones previas ejercidas por el victimario.
Las formas de violencia más frecuentes fueron:

  • Física (70%)
     
  • Psicológica (65%)
     
  • Verbal (48%)
     
  • Económica (30%)
     
  • Patrimonial (26%)
     
  • Sexual (17%)
     
  • Vicaria (13%)
     
  • Acoso (4%)
     

Estas violencias, muchas veces normalizadas, escalan hasta convertirse en riesgo letal.

2. El feminicidio íntimo domina las cifras

El 87% de los casos corresponde a feminicidio íntimo, siendo el 72% perpetrado por parejas o exparejas.
El 13% fue cometido por familiares, incluidos casos contra niñas de entre 1 y 11 años.

Todos los agresores identificados fueron hombres:

  • 26% tenía antecedentes de violencia de género.
     
  • 24% portaba o tenía acceso previo a armas de fuego.
     

3. Feminicidios infantiles: una alerta roja

El 9% de los feminicidios correspondió a niñas entre 1 y 11 años. En todos los casos, los presuntos agresores eran hombres con vínculos familiares. En uno de los hechos se documentaron antecedentes de agresión física contra la madre.

4. Víctimas indirectas: niñas y niños en riesgo

El estudio evidenció que el 81% de los casos dejó víctimas indirectas.
Los más afectados fueron:

  • Hijas e hijos (62%),
     
  • 23% estuvo presente o presenció el feminicidio,
     
  • 19% correspondió a madres de las víctimas.
     

5. Impacto diferenciado en mujeres vulneradas

La violencia feminicida golpea con mayor fuerza a mujeres en contextos de desigualdad:

  • 13% eran migrantes (50% venezolanas).
     
  • 4% ejercía actividades sexuales pagadas.
     
  • 4% eran víctimas del conflicto armado.
     
  • 2% pertenecían a comunidades indígenas.
     

6. Otros homicidios con indicios de género

Además de los 47 feminicidios tipificados, la investigación identificó 43 homicidios adicionales con características que indican motivación de género entre 2023 y 2024.

También le puede interesar: Capturan a ‘Caín’, cabecilla de Los Pepes y uno de los más buscados

7. Desigualdad territorial: localidades más afectadas

Entre 2020 y 2024, la Fiscalía reportó 97 feminicidios en Bogotá. Las localidades con mayores tasas fueron:

  • Los Mártires (6,1)
     
  • Tunjuelito (4,4)
     
  • Ciudad Bolívar (3,6)
     
  • Santa Fe (3,3)
     
  • Usme (3,1)
     

En contraste, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz no registraron casos tipificados.

8. Cuatro factores explican la distribución desigual

El estudio identificó determinantes estructurales que influyen en la concentración del delito:

  • Seguridad integral
     
  • Carga de cuidado no remunerado de mujeres
     
  • Informalidad laboral femenina
     
  • Informalidad laboral masculina
     

Un llamado a la acción para proteger la vida de las mujeres

El informe concluye que el feminicidio en Bogotá no es un fenómeno aleatorio, sino que responde a patrones de desigualdad, violencias sostenidas y contextos territoriales específicos.

La investigación “Vidas que importan, datos que cuentan” reafirma la urgencia de fortalecer una respuesta institucional coordinada, con enfoque preventivo y territorial, para garantizar que ninguna mujer sea asesinada por razones de género.

Creado Por
Valerie Michelle Skinner Parra
Bogotá
Feminicidio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Progresistas se integra al Pacto Histórico tras aval del CNE
María José Pizarro kienyke
El CNE avaló que Progresistas, partido de María José Pizarro, se fusione con el Pacto Histórico y fortalece sus listas al Congreso de 2026.
Colombia
Duplat estrena su álbum ‘Dulce y Amarga’ con siete canciones
Duplat
El músico colombiano Duplat lanza ‘Dulce y Amarga’, disco que narra las luces y sombras de un año determinante en su carrera.
Actualidad
Satena suspende vuelos a Valencia por riesgos en navegación
Saterna
Satena congela su ruta a Valencia por interferencias satelitales y se suma a la ola de aerolíneas que dejan casi incomunicado el cielo venezolano.
Regiones
¿Quién es el dueño del Ferrari involucrado en el accidente de La Calera?
Ferrari accidentado
El lujoso vehículo, avaluado en más de $1.000 millones, pertenece a una reconocida empresa funeraria y está ligado a un empresario aficionado a los autos de alta gama.