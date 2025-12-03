Inicio
Entretenimiento

Sara Corrales anunció cuál será el nombre de su bebé ¿es niña?

Mié, 03/12/2025 - 10:50
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña. La actriz celebró su sueño cumplido.
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña.
Créditos:
Redes sociales

La actriz, bailarina y empresaria colombiana Sara Corrales continúa siendo tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo video en el que reveló el género de su primer bebé. Reconocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana y por su participación en producciones como ‘Quererlo todo’, ‘El último rey’ y ‘Vecinos’, la artista se ha ganado el cariño del público por su talento y su cercanía con sus seguidores.

La emocionante reacción de Sara Corrales al conocer el género del bebé

A través de un video publicado recientemente, Sara Corrales mostró los detalles de la fiesta de revelación de género que organizó junto a familiares y amigos. El evento tuvo como temática principal la selva, y durante la celebración la actriz preguntó a sus invitados si creían que el bebé sería niño o niña.

Le puede interesar: La Suprema y futbolista oficializan su relación: fotos en Dubái lo confirman

El momento decisivo quedó registrado en imágenes llenas de emoción. Al revelarse el género del bebé, Sara no pudo contener las lágrimas y la alegría. Expresó que desde muy joven soñaba con convertirse en madre de una niña, por lo que vivir esta experiencia significó para ella un instante profundamente especial y simbólico.

“Es una niña”: el sueño cumplido de la actriz

En la publicación, la actriz escribió un mensaje que reflejaba la importancia del momento:

“Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas.”

La elección del nombre Mila ya generó gran emoción entre sus seguidores, quienes celebraron con ella esta nueva etapa.

 

Reacciones de los seguidores tras la revelación

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios y mensajes de apoyo. Los fans no dudaron en expresar su felicidad por la actriz y en destacar la ternura del momento compartido. Entre los comentarios más destacados se encuentran:

  • “Ayyyy son hermosossss ustedes, qué familia.”
     
  • “Felicidades por tu primer bebé. Ahora empiezas una aventura maravillosa… ¡Me alegra mucho!”
     
  • “Estoy llorando como si te conociera de toda la vida, tu felicidad es nuestra felicidad.”
     

La reacción positiva demuestra el cariño que el público mantiene por Sara Corrales, quien además había confirmado recientemente su embarazo, noticia que también generó gran revuelo y celebración entre sus seguidores.

Creado Por
Kienyke.com
Sara Corrales
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Lo que debe tener en cuenta a la hora de regalar un reloj
Reloj
Se acerca la Navidad y una de las mejores opciones de regalo para un hombre es un clásico reloj, ¿por qué?
Entretenimiento
Sara Corrales anunció cuál será el nombre de su bebé ¿es niña?
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña.
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña. La actriz celebró su sueño cumplido.
Mascotas
Un mapache se emborrachó en una tienda de licores y se desmayó en el baño
Mapache borracho causa estragos en una licorería de Virginia.
El animal fue encontrado junto al inodoro, después de recibir una llamada de la tienda.
Entretenimiento
La Suprema y futbolista oficializan su relación: fotos en Dubái lo confirman
La influencer La Suprema confirmó el 2 de diciembre su relación con el futbolista Brahian Palacios.
La influencer La Suprema confirmó el 2 de diciembre su relación con el futbolista Brahian Palacios mediante fotos en Instagram.
Kien Opina
Gloria Diaz
Mar, 02/12/2025 - 15:47
La economía del malestar: cuánto pierde Colombia cuando la gente no puede más
Gloria Diaz
Federico Arellano Mendoza
Mar, 02/12/2025 - 10:39
El salario pírrico
Federico Arellano Mendoza
César Mauricio Rodríguez
Mar, 02/12/2025 - 10:07
La politización de la inteligencia
César Mauricio Rodríguez
Carlos Salas
Lun, 01/12/2025 - 15:12
No estamos para encuestas
Carlos Salas Silva