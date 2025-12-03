Sara Corrales anunció cuál será el nombre de su bebé ¿es niña?

La actriz, bailarina y empresaria colombiana Sara Corrales continúa siendo tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo video en el que reveló el género de su primer bebé. Reconocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana y por su participación en producciones como ‘Quererlo todo’, ‘El último rey’ y ‘Vecinos’, la artista se ha ganado el cariño del público por su talento y su cercanía con sus seguidores.

La emocionante reacción de Sara Corrales al conocer el género del bebé

A través de un video publicado recientemente, Sara Corrales mostró los detalles de la fiesta de revelación de género que organizó junto a familiares y amigos. El evento tuvo como temática principal la selva, y durante la celebración la actriz preguntó a sus invitados si creían que el bebé sería niño o niña.

Le puede interesar: La Suprema y futbolista oficializan su relación: fotos en Dubái lo confirman

El momento decisivo quedó registrado en imágenes llenas de emoción. Al revelarse el género del bebé, Sara no pudo contener las lágrimas y la alegría. Expresó que desde muy joven soñaba con convertirse en madre de una niña, por lo que vivir esta experiencia significó para ella un instante profundamente especial y simbólico.

“Es una niña”: el sueño cumplido de la actriz

En la publicación, la actriz escribió un mensaje que reflejaba la importancia del momento:

“Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas.”

La elección del nombre Mila ya generó gran emoción entre sus seguidores, quienes celebraron con ella esta nueva etapa.