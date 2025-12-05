A pocos días del cierre de inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, la Registraduría Nacional lanzó una alerta: a hoy solo están registradas 58 listas al Congreso. Es menos que en procesos anteriores para esta misma fecha y enciende las alarmas de cara al 8 de diciembre, día límite para que partidos y coaliciones formalicen sus candidaturas.

Un llamado a no colapsar el 8 de diciembre

Según explicó el registrador Hernán Penagos, hasta el momento se han inscrito 54 listas a la Cámara de Representantes y 4 al Senado, con 215 candidaturas a la Cámara y 109 al Senado. Es, afirmó, un número "muy inferior" al que se tenía tres días antes del cierre hace cuatro años. Si los partidos concentran las inscripciones el último día, las sedes de la Registraduría pueden enfrentar filas largas, demoras en la atención y cuellos de botella en la revisión de documentos.

La entidad insiste en usar los mecanismos de inscripción virtual y aprovechar los días previos para cargar la información de candidatos y avales, con el fin de evitar congestiones de última hora.

Listas definidas en papel, frenadas en el trámite

El llamado se da en un escenario en el que buena parte de los partidos ya tomó decisiones de fondo sobre quiénes encabezarán sus listas. El Partido Conservador inscribió su lista al Senado con David Barguil como cabeza. El Partido Liberal escogió al ex presidente del Congreso Lidio García, mientras que el Partido de La U puso al senador Juan Felipe Lemos en el primer renglón.

En el centro, la alianza entre Alianza Verde y En Marcha eligió al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo "Lucho" Garzón como cabeza de lista al Senado. Del lado del gobierno y la izquierda, el Pacto Histórico, ya con personería jurídica tras la fusión del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, tiene definidos sus renglones principales al Senado, encabezados por Carolina Corcho, y alista la radicación de sus listas al Congreso.

Cambio Radical haciendo ajustes

En Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras avanza en la alianza con la coalición Alma para presentar una lista única al Senado y listas conjuntas a la Cámara en algunos departamentos. El orden de la lista y el papel que tendrá Vargas Lleras en la contienda siguen en discusión, esto pese a los pocos días que faltan para el cierre de inscripciones.

En el Centro Democrático, el representante Andrés Forero será cabeza de lista al Senado y Daniel Briceño liderará la lista a la Cámara por Bogotá. Aun así, el partido continúa ajustando sus listas territoriales y aclarando versiones sobre el orden de su plancha al Senado.

Lo que se juega en el cierre de inscripciones

El rezago en la inscripción formal no implica necesariamente desorden, pero sí muestra decisiones que se toman al filo del calendario. De aquí al 8 de diciembre, los partidos tendrán que convertir sus acuerdos políticos en listas completas y radicadas ante la Registraduría, para que el cierre no se convierta, además, en un problema logístico.