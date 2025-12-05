Inicio
Política

Registraduría alerta por pocas listas al Congreso 2026: ¿qué partidos faltan?

Vie, 05/12/2025 - 12:25
A días del cierre, la Registraduría alerta por pocas listas inscritas, partidos que aplazan decisiones y riesgo de caos logístico el 8 de diciembre.
Registrador Hernán Penagos
Créditos:
Registraduría Nacional

A pocos días del cierre de inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, la Registraduría Nacional lanzó una alerta: a hoy solo están registradas 58 listas al Congreso. Es menos que en procesos anteriores para esta misma fecha y enciende las alarmas de cara al 8 de diciembre, día límite para que partidos y coaliciones formalicen sus candidaturas.

Un llamado a no colapsar el 8 de diciembre

Según explicó el registrador Hernán Penagos, hasta el momento se han inscrito 54 listas a la Cámara de Representantes y 4 al Senado, con 215 candidaturas a la Cámara y 109 al Senado. Es, afirmó, un número "muy inferior" al que se tenía tres días antes del cierre hace cuatro años. Si los partidos concentran las inscripciones el último día, las sedes de la Registraduría pueden enfrentar filas largas, demoras en la atención y cuellos de botella en la revisión de documentos.

La entidad insiste en usar los mecanismos de inscripción virtual y aprovechar los días previos para cargar la información de candidatos y avales, con el fin de evitar congestiones de última hora.

Listas definidas en papel, frenadas en el trámite

El llamado se da en un escenario en el que buena parte de los partidos ya tomó decisiones de fondo sobre quiénes encabezarán sus listas. El Partido Conservador inscribió su lista al Senado con David Barguil como cabeza. El Partido Liberal escogió al ex presidente del Congreso Lidio García, mientras que el Partido de La U puso al senador Juan Felipe Lemos en el primer renglón.

En el centro, la alianza entre Alianza Verde y En Marcha eligió al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo "Lucho" Garzón como cabeza de lista al Senado. Del lado del gobierno y la izquierda, el Pacto Histórico, ya con personería jurídica tras la fusión del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, tiene definidos sus renglones principales al Senado, encabezados por Carolina Corcho, y alista la radicación de sus listas al Congreso.

Cambio Radical haciendo ajustes

En Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras avanza en la alianza con la coalición Alma para presentar una lista única al Senado y listas conjuntas a la Cámara en algunos departamentos. El orden de la lista y el papel que tendrá Vargas Lleras en la contienda siguen en discusión, esto pese a los pocos días que faltan para el cierre de inscripciones.

En el Centro Democrático, el representante Andrés Forero será cabeza de lista al Senado y Daniel Briceño liderará la lista a la Cámara por Bogotá. Aun así, el partido continúa ajustando sus listas territoriales y aclarando versiones sobre el orden de su plancha al Senado.

Lo que se juega en el cierre de inscripciones

El rezago en la inscripción formal no implica necesariamente desorden, pero sí muestra decisiones que se toman al filo del calendario. De aquí al 8 de diciembre, los partidos tendrán que convertir sus acuerdos políticos en listas completas y radicadas ante la Registraduría, para que el cierre no se convierta, además, en un problema logístico.

Elecciones 2026
Elecciones
Candidatos 2026
Política
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Venezuela: anatomía de un Estado mafia — Parte II
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID)
Carlos Sánchez Berzaín analiza cómo Venezuela y sus aliados se vuelven plataforma de Irán, China y Rusia en una guerra híbrida contra las democracias.
Mundo
Venezuela: anatomía de un narcoestado — Parte I
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID)
Carlos Sánchez Berzaín explica cómo Venezuela pasó de Estado fallido a narcoestado que amenaza la seguridad democrática y regional.
Entretenimiento
Beéle y Ozuna lanzan ‘Stendhal’, su álbum conjunto
Un álbum de 14 canciones que mezcla pop urbano y ritmos caribeños. Un proyecto que marca la nueva etapa del colombiano.
Un álbum de 14 canciones que mezcla pop urbano y ritmos caribeños. Un proyecto que marca la nueva etapa del colombiano .Conozca los detalles del lanzamiento.
Bogotá
Leonor Espinosa será cabeza del Partido Liberal a la Cámara por Bogotá
Leonor Espinosa
Leonor Espinosa, premiada chef del restaurante Leo, da el salto a la política como cabeza de lista liberal a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2026.