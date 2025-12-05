La chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones legislativas de 2026. La cocinera cartagenera, reconocida por su trabajo gastronómico y social, da así el salto formal a la política electoral. En un mensaje en su cuenta de X, dijo que asume el reto para llevar a la política pública debates sobre empleo digno, cadenas de valor alrededor de los alimentos y protección de los saberes culinarios y de quienes producen y transforman esos productos.

De los fogones al Congreso

Espinosa es chef, empresaria y escritora, y dirige el restaurante Leo en Bogotá, un proyecto que ha sido destacado entre los mejores de América Latina y del mundo. En 2022 fue elegida Mejor Chef Femenina del Mundo por la lista The World's 50 Best Restaurants y ha recibido reconocimientos como el Basque Culinary World Prize por su trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Desde su fundación, ha liderado procesos comunitarios en territorios históricamente marginados, donde la gastronomía se usa como herramienta de desarrollo local, identidad cultural y generación de ingresos. Esa experiencia es uno de los ejes con los que ahora busca proyectarse en el campo legislativo.

La apuesta del Partido Liberal

La candidatura de Espinosa se inscribe en la estrategia del Partido Liberal de combinar figuras tradicionales con nombres provenientes del mundo cultural y empresarial. En el Senado, por ejemplo, la colectividad llevará como cabeza de lista al actual presidente del Congreso, Lidio García, y tendrá en un lugar visible a María Paz Gaviria, figura del sector cultural. Con este movimiento, el liberalismo suma a su lista bogotana una figura asociada a la cocina, la cultura y la economía creativa.

Una voz crítica

Aunque no tenía trayectoria electoral previa, Espinosa ya venía ocupando un lugar en la conversación pública. En sus redes ha sido crítica del gobierno del presidente Gustavo Petro, en temas como los escándalos de corrupción y el impacto económico de algunas decisiones oficiales. Ha señalado que las empresas atraviesan un momento de incertidumbre por la falta de gobernabilidad y ha descrito la corrupción como un "saqueo deliberado" que afecta la confianza y la inversión. Desde esa perspectiva, su ingreso a la lista liberal se da desde una postura crítica frente al gobierno, con énfasis en la cultura, la producción y el empleo.

A inicios de este año, antes de oficializar su aspiración, Leonor Espinosa pasó por el programa Kien Es Kien, de Adriana Bernal, donde habló de su historia personal, de la cocina como relato del país y de su trabajo con comunidades en diferentes regiones. Esa conversación, centrada en el vínculo entre gastronomía, territorio y dignidad, es hoy una referencia para entender el tipo de agenda que busca llevar al Congreso y un punto de partida para quienes quieran conocer mejor a la nueva candidata liberal antes de llegar al tarjetón de 2026.