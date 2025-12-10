En el Centro de Bienestar Animal de Cali (CBA), cada mañana empieza con colas agitadas y miradas llenas de esperanza.

Este año, esa esperanza se materializó para 510 animales que dejaron atrás el abandono y hoy duermen en un hogar donde los llaman por su nombre, les sirven su comida favorita y les dan esa caricia que parecía imposible hace un tiempo.

Perros que llegaron temblando ahora corren detrás de una pelota; gatos desconfiados hoy duermen en los brazos de sus nuevos cuidadores; equinos que vivieron maltrato ahora descansan en potreros donde nadie les grita ni les exige más de lo que pueden dar.

Pero mientras cientos celebran su nueva vida, otros siguen esperando. Más de 120 animales continúan en el CBA, atentos cada vez que alguien pasa frente a su corral. No saben de estadísticas, pero sí reconocen cuando una mano se acerca con cariño.

Y allí, en ese gesto mínimo, suele empezar su segunda oportunidad.

El poder de volver a empezar

Muchos de los animales ingresan al CBA tras historias duras: abandono, negligencia, violencia. Pero casi todos tienen algo en común: una capacidad impresionante para seguir dando amor.

Paola Ardila, líder del Área de Adopciones, lo resume mejor que nadie: “Cada uno de estos animales tiene una historia que merece continuar. Ojalá puedan brindarles esa segunda oportunidad y todo el amor que se merecen”.

Adoptar no es solo abrir la puerta de la casa; es abrir un espacio emocional donde un animal que sufrió pueda sanar, aprender y volver a confiar.

Una ciudad que se transforma una adopción a la vez

Cali está construyendo una visión más empática gracias al trabajo del CBA y al compromiso de sus habitantes. Una adopción no cambia el mundo, pero sí cambia por completo el mundo del animal que la recibe.

Y en Cali, 510 mundos ya cambiaron este año.

Mientras tanto, los que siguen esperando sueñan con que alguien, quizás hoy, detenga su paso frente a ellos y decida ser parte de su renacer.

¿Quieres adoptar y cambiar la vida de uno de estos animales?

Si deseas abrirle las puertas de tu hogar, y de tu vida, a uno de los más de 120 animales que aún esperan una familia, puedes conocerlos y empezar el proceso de adopción comunicándote directamente con el equipo del Centro de Bienestar Animal: 316-6318063

En esa línea recibirás orientación, imágenes de los animales disponibles, acompañamiento y toda la información necesaria para iniciar esta hermosa decisión.