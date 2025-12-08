Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el subintendente Richard José Sierra Bravo, investigado por su presunta participación en el asalto a una joyería en Bucaramanga el pasado 29 de noviembre. Durante ese operativo, un integrante de la Policía que intentó intervenir perdió la vida.

La Fiscalía imputó a Sierra Bravo los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Sin embargo, el uniformado no aceptó los cargos.

Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que, desde octubre, el subintendente habría realizado labores de vigilancia para identificar el negocio que sería blanco del robo. Además, habría recibido un teléfono de la banda criminal, usado para coordinar el momento en que se ejecutaría el ingreso al local. Esa alerta permitió que el grupo armado actuara justo en el instante señalado.

El intendente Fredy Leal, compañero de Sierra Bravo, intentó impedir la acción y fue atacado con arma de fuego. Murió más tarde mientras recibía atención médica.

Un operativo que terminó en tragedia

De acuerdo con información conocida por los investigadores, un equipo de la Sijín había recibido una alerta de inteligencia sobre un posible robo en una joyería del Centro Comercial Cuarta Etapa. Varios uniformados encubiertos fueron enviados para verificar la situación, entre ellos el intendente Fredy Francisco Leal Briceño, experimentado en este tipo de procedimientos.

Al llegar al lugar, los funcionarios identificaron a varios sospechosos dentro y fuera del local. En ese momento se produjo un cruce de disparos que generó pánico entre los visitantes del centro comercial. Durante la acción policial, tres de los presuntos asaltantes resultaron heridos y uno falleció.

Las autoridades capturaron a Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanchez, Karina Michellys Criado Pumarejo, Jhony José Rodríguez Castillo, Orlando José Cabrera Méndez y al subintendente Sierra Bravo. Otros integrantes de la banda continúan prófugos.

Las audiencias contra los cinco primeros capturados se reanudarán este martes 9 de diciembre, instancia en la que la justicia definirá si también serán enviados a prisión.