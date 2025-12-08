Para las elecciones de Congreso 2026 se han inscrito 344 listas, frente a las 555 de 2022. Son 211 listas menos, una reducción de alrededor del 38 % en la oferta para Senado y Cámara, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha insistido en que partidos y movimientos no dejen la inscripción para última hora. El dato no solo es contable: habla de un sistema político más concentrado, con menos proyectos colectivos compitiendo por curules en el Congreso de la República.

Desconfianza ciudadana y un Congreso en baja

El contexto ciudadano no es neutral. El Congreso suele ubicarse entre las instituciones peor valoradas en encuestas de opinión, y la participación para las legislativas de 2022 rondó la mitad del censo. En ese ambiente, armar una lista no es solo conseguir firmas o cumplir requisitos legales: también es convencer gente de que vale la pena hacer campaña por una institución que muchos perciben distante o poco efectiva.

Movimientos cívicos locales y liderazgos independientes lo sienten en la práctica. A la dificultad de financiar campañas se suma la sensación de que hay poco entusiasmo por las elecciones legislativas frente a otros comicios. Todo eso termina pesando en la decisión de inscribirse o no.

Menos partidos, más coaliciones

Otro cambio viene del lado de los partidos políticos. Tras 2022, varias colectividades pequeñas perdieron su personería jurídica al no alcanzar los votos exigidos, mientras otras optaron por fusionarse. Un ejemplo claro es el Pacto Histórico, que hoy agrupa en un solo partido a fuerzas como la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista y otros sectores de izquierda que antes podían aparecer como proyectos separados. Lo que en otro momento habrían sido varias listas, ahora es una sola.

Al mismo tiempo, el umbral del 3 % a nivel nacional para conservar personería empuja a muchos partidos minoritarios a no ir solos. De ahí el auge de las coaliciones: listas conjuntas donde se suman logos y votación. En 2026 se ven alianzas como la de Cambio Radical con ALMA, la coalición "Ahora Colombia" (Nuevo Liberalismo, MIRA y Dignidad & Compromiso) o la lista compartida de la Alianza Verde con En Marcha y ASI. En 2022 eso podían ser tres o cuatro listas distintas; hoy aparecen como una sola. La ecuación es bastante directa: menos partidos con personería + más coaliciones = menos listas y menos opciones diferenciadas en el tarjetón.

Personalismo en alza: muchos presidenciables, menos proyectos colectivos

Mientras el número de listas al Congreso baja, crece la lista de precandidatos presidenciales. De cara a 2026, varios dirigentes tradicionales han preferido concentrarse en la carrera por la Presidencia de la República en lugar de disputar una curul. En el Centro Democrático, por ejemplo, figuras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que en ciclos anteriores competían por la cabeza de lista al Senado, hoy se mueven en clave presidencial. Algo similar ocurre con exalcaldes, exgobernadores y senadores de otros partidos que lanzan su nombre para la Casa de Nariño en lugar de liderar listas legislativas.

El efecto combinado es claro: menos listas al Congreso de la República y más apuestas individuales por la Presidencia. El sistema se ordena alrededor de grandes bloques y de liderazgos personalistas, mientras el espacio para proyectos legislativos nuevos o minoritarios se estrecha. Un tarjetón con 344 listas en lugar de 555 no significa solo menos papeletas; también refleja un mapa político donde las decisiones se toman en estructuras más grandes y las carreras se juegan, cada vez más, en clave de nombre propio.