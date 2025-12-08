Día de las Velitas dejó 172 lesionados por pólvora en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que entre el 1 y el 8 de diciembre se han registrado 279 lesionados por pólvora pirotécnica en el país. La cifra representa una reducción del 28,3 % frente al mismo periodo del año pasado, según el boletín de vigilancia de la entidad.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que la noche del 7 de diciembre, tradicional celebración de Velitas, dejó hasta el momento 172 casos preliminares, un balance que sigue en ajuste a medida que los centros de salud consolidan la información.

Hasta la fecha, el INS reporta que no se han registrado fallecimientos, ni casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado asociados a estas celebraciones.

Impacto en menores de edad

Del total de lesionados reportados en lo corrido del mes, 86 casos (30,8 %) corresponden a menores de edad. De ellos, en 14 menores se identificó que estaban acompañados por adultos bajo efectos del alcohol, un patrón que preocupa a las autoridades sanitarias y que refuerza el llamado a la supervisión responsable.

Las lesiones más frecuentes se presentan por manipulación directa de pólvora, presencia cercana durante su uso y manejo inadecuado de artefactos aparentemente "inofensivos", como chispitas o luces pequeñas, que pueden causar quemaduras o lesiones oculares graves.

Departamentos más afectados

Entre las entidades territoriales, Antioquia encabeza la lista con 47 lesionados. Le siguen:

Bogotá : 18 casos

Cauca : 16

Cali : 14

Córdoba y Norte de Santander: 13 cada uno

Otros departamentos como Atlántico, Nariño, Caldas, Cesar, Boyacá y Magdalena registran entre 10 y 12 lesionados. En total, el INS reporta incidentes en más de 25 territorios del país.

En las principales ciudades, Medellín presenta 25 casos, seguida por Cúcuta (8), Pasto (7), Montería (6) y varias capitales con entre 2 y 4 lesionados.

Llamado a la prevención

Pava reiteró que el uso de pólvora sigue siendo un riesgo grave, en especial para niños, niñas y adolescentes, y pidió a las familias evitar su manipulación durante las celebraciones de diciembre.

El INS insistió en que las festividades pueden adelantarse sin pólvora y recordó que cualquier lesión debe ser atendida de inmediato en un servicio de salud y reportada a las autoridades para fortalecer la vigilancia en todo el país.