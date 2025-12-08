La temporada navideña trae consigo reuniones familiares, largas horas de cocina y uso frecuente de pirotecnia. En ese contexto festivo, los accidentes con fuego, aceite caliente u objetos incandescentes pueden ocurrir en un instante. Frente a una quemadura en Navidad, lo que se haga —o lo que no— durante los primeros minutos será determinante para evitar complicaciones.
Para orientar a las familias que se preparan para las celebraciones de diciembre, expertos en primeros auxilios comparten un protocolo claro que ayuda a reducir daños, prevenir infecciones y saber cuándo buscar atención médica.
El principio básico: detener la agresión térmica
Detrás de cada quemadura hay un proceso invisible pero crítico: la piel continúa dañándose incluso después de apartar la fuente de calor. Por eso, la reacción inmediata debe enfocarse en frenar el avance del calor residual y mantener la calma para actuar de manera eficiente.
Ya sea por una salpicadura de aceite mientras se cocina o por el contacto accidental con pirotecnia, la prioridad absoluta es interrumpir el proceso de quemadura y evitar que la lesión se profundice.
Qué hacer: 7 acciones indispensables ante una quemadura en Navidad
Los organismos de salud recomiendan seguir estos pasos sin excepción:
1. Retirar a la persona del peligro
Evitar que el fuego o el objeto caliente siga generando daño es el primer movimiento. Apagar el fuego o alejar la pirotecnia puede evitar una lesión mayor.
2. Enfriar la zona afectada
La recomendación oficial es mantener la quemadura bajo agua fresca y corriente durante 15 a 20 minutos. Este proceso ayuda a disipar el calor acumulado. Nunca debe usarse agua helada.
3. Quitar accesorios de inmediato
Si la lesión ocurrió en manos o brazos, retirar anillos, pulseras o relojes antes de que la inflamación avance es fundamental. De lo contrario, será necesario cortarlos más tarde.
4. Proteger la superficie dañada
Cubrir la zona con una gasa estéril o un paño limpio y húmedo alivia el dolor y reduce el riesgo de infección.
5. Elevar la extremidad
Mantener la parte afectada por encima del corazón puede disminuir la inflamación y la molestia.
6. Aplicar hidratación solo en lesiones leves
En quemaduras de primer grado, cuando la piel solo está roja y no hay ampollas, se puede usar aloe vera o una crema neutra tras enfriar la herida.
7. Vigilar los cambios
Durante las horas posteriores, se deben observar señales como aumento del enrojecimiento, fiebre o dolor progresivo.
Qué NO hacer: prácticas riesgosas que deben evitarse
A pesar de su popularidad, varios remedios caseros pueden generar daños más graves. Entre las acciones prohibidas están:
- Usar hielo directamente sobre la piel, pues puede quemar por frío.
- Aplicar pasta dental, que irrita y no es un producto estéril.
- Untar mantequilla o aceites, ya que retienen el calor.
- Pinchar ampollas, que funcionan como una barrera natural.
- Arrancar ropa adherida, lo que podría desprender piel dañada.
Cuándo acudir a un servicio de urgencias
Se aconseja buscar atención médica inmediata si la quemadura:
- Es mayor que la palma de la mano.
- Presenta piel carbonizada, blanca o acartonada.
- Compromete manos, rostro, pies, genitales o articulaciones.
- Fue causada por químicos o electricidad.
- Afecta a un niño pequeño o a un adulto mayor.
Ante cualquier duda, consultar a un profesional es la opción más segura para evitar complicaciones durante la Navidad.