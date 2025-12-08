Inicio
Colombia

Cómo actuar ante una quemadura en Navidad: pasos esenciales y errores

Lun, 08/12/2025 - 08:00
Aprende cómo tratar una quemadura en Navidad con pasos médicos esenciales y evita errores que pueden agravar la lesión. Guía clara y rápida.
Tratar una quemadura navideña a tiempo puede evitar complicaciones.
Créditos:
Edición KienyKe.com

La temporada navideña trae consigo reuniones familiares, largas horas de cocina y uso frecuente de pirotecnia. En ese contexto festivo, los accidentes con fuego, aceite caliente u objetos incandescentes pueden ocurrir en un instante. Frente a una quemadura en Navidad, lo que se haga —o lo que no— durante los primeros minutos será determinante para evitar complicaciones.

Para orientar a las familias que se preparan para las celebraciones de diciembre, expertos en primeros auxilios comparten un protocolo claro que ayuda a reducir daños, prevenir infecciones y saber cuándo buscar atención médica.

El principio básico: detener la agresión térmica

Detrás de cada quemadura hay un proceso invisible pero crítico: la piel continúa dañándose incluso después de apartar la fuente de calor. Por eso, la reacción inmediata debe enfocarse en frenar el avance del calor residual y mantener la calma para actuar de manera eficiente.

Le puede interesar: Rosalía impacta con ‘Lux’ y anuncia concierto en Bogotá 2026

Ya sea por una salpicadura de aceite mientras se cocina o por el contacto accidental con pirotecnia, la prioridad absoluta es interrumpir el proceso de quemadura y evitar que la lesión se profundice.

Qué hacer: 7 acciones indispensables ante una quemadura en Navidad

Los organismos de salud recomiendan seguir estos pasos sin excepción:

1. Retirar a la persona del peligro

Evitar que el fuego o el objeto caliente siga generando daño es el primer movimiento. Apagar el fuego o alejar la pirotecnia puede evitar una lesión mayor.

2. Enfriar la zona afectada

La recomendación oficial es mantener la quemadura bajo agua fresca y corriente durante 15 a 20 minutos. Este proceso ayuda a disipar el calor acumulado. Nunca debe usarse agua helada.

3. Quitar accesorios de inmediato

Si la lesión ocurrió en manos o brazos, retirar anillos, pulseras o relojes antes de que la inflamación avance es fundamental. De lo contrario, será necesario cortarlos más tarde.

4. Proteger la superficie dañada

Cubrir la zona con una gasa estéril o un paño limpio y húmedo alivia el dolor y reduce el riesgo de infección.

5. Elevar la extremidad

Mantener la parte afectada por encima del corazón puede disminuir la inflamación y la molestia.

6. Aplicar hidratación solo en lesiones leves

En quemaduras de primer grado, cuando la piel solo está roja y no hay ampollas, se puede usar aloe vera o una crema neutra tras enfriar la herida.

7. Vigilar los cambios

Durante las horas posteriores, se deben observar señales como aumento del enrojecimiento, fiebre o dolor progresivo.

 

Tratar una quemadura navideña a tiempo puede evitar complicaciones.
Créditos:
Edición Kienyke.com

Qué NO hacer: prácticas riesgosas que deben evitarse

A pesar de su popularidad, varios remedios caseros pueden generar daños más graves. Entre las acciones prohibidas están:

  • Usar hielo directamente sobre la piel, pues puede quemar por frío.
     
  • Aplicar pasta dental, que irrita y no es un producto estéril.
     
  • Untar mantequilla o aceites, ya que retienen el calor.
     
  • Pinchar ampollas, que funcionan como una barrera natural.
     
  • Arrancar ropa adherida, lo que podría desprender piel dañada.
     

Cuándo acudir a un servicio de urgencias

Se aconseja buscar atención médica inmediata si la quemadura:

  • Es mayor que la palma de la mano.
     
  • Presenta piel carbonizada, blanca o acartonada.
     
  • Compromete manos, rostro, pies, genitales o articulaciones.
     
  • Fue causada por químicos o electricidad.
     
  • Afecta a un niño pequeño o a un adulto mayor.
     

Ante cualquier duda, consultar a un profesional es la opción más segura para evitar complicaciones durante la Navidad.

 

Creado Por
Kienyke.com
Navidad
Salud
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Atacan estación de Policía en Chaparral en el Día de las Velitas
Atacan estación de Policía en Chaparral en el Día de las Velitas
En el Día de las Velitas, hombres armados hostigaron con fusil la estación de Policía de El Limón, en Chaparral; no hubo heridos.
Colombia
Dian abre remates en diciembre: inmuebles desde $10 millones en subasta
Subastas de la Dian.
La Dian abrió su calendario de remates judiciales de diciembre con inmuebles desde $10 millones. Cualquier ciudadano puede participar siguiendo los pasos oficiales del remate virtual.
Colombia
Convalidación de títulos en Colombia: requisitos y costos 2025
Aprenda a realizar la convalidación de su título extranjero en Colombia
Conozca cómo convalidar un título extranjero en Colombia en 2025, los requisitos, costos y pasos para obtener validez oficial del Ministerio de Educación.
Colombia
Conozca el plan del Ejército para garantizar viajes seguros en fin de año
Ejércitos en las vías de Colombia.
En la temporada decembrina, la Primera Brigada del Ejército acompañará a viajeros en Boyacá con controles, patrullajes y orientación para garantizar trayectos seguros.