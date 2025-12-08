La temporada navideña trae consigo reuniones familiares, largas horas de cocina y uso frecuente de pirotecnia. En ese contexto festivo, los accidentes con fuego, aceite caliente u objetos incandescentes pueden ocurrir en un instante. Frente a una quemadura en Navidad, lo que se haga —o lo que no— durante los primeros minutos será determinante para evitar complicaciones.

Para orientar a las familias que se preparan para las celebraciones de diciembre, expertos en primeros auxilios comparten un protocolo claro que ayuda a reducir daños, prevenir infecciones y saber cuándo buscar atención médica.

El principio básico: detener la agresión térmica

Detrás de cada quemadura hay un proceso invisible pero crítico: la piel continúa dañándose incluso después de apartar la fuente de calor. Por eso, la reacción inmediata debe enfocarse en frenar el avance del calor residual y mantener la calma para actuar de manera eficiente.

Le puede interesar: Rosalía impacta con ‘Lux’ y anuncia concierto en Bogotá 2026

Ya sea por una salpicadura de aceite mientras se cocina o por el contacto accidental con pirotecnia, la prioridad absoluta es interrumpir el proceso de quemadura y evitar que la lesión se profundice.

Qué hacer: 7 acciones indispensables ante una quemadura en Navidad

Los organismos de salud recomiendan seguir estos pasos sin excepción:

1. Retirar a la persona del peligro

Evitar que el fuego o el objeto caliente siga generando daño es el primer movimiento. Apagar el fuego o alejar la pirotecnia puede evitar una lesión mayor.

2. Enfriar la zona afectada

La recomendación oficial es mantener la quemadura bajo agua fresca y corriente durante 15 a 20 minutos. Este proceso ayuda a disipar el calor acumulado. Nunca debe usarse agua helada.

3. Quitar accesorios de inmediato

Si la lesión ocurrió en manos o brazos, retirar anillos, pulseras o relojes antes de que la inflamación avance es fundamental. De lo contrario, será necesario cortarlos más tarde.

4. Proteger la superficie dañada

Cubrir la zona con una gasa estéril o un paño limpio y húmedo alivia el dolor y reduce el riesgo de infección.

5. Elevar la extremidad

Mantener la parte afectada por encima del corazón puede disminuir la inflamación y la molestia.

6. Aplicar hidratación solo en lesiones leves

En quemaduras de primer grado, cuando la piel solo está roja y no hay ampollas, se puede usar aloe vera o una crema neutra tras enfriar la herida.

7. Vigilar los cambios

Durante las horas posteriores, se deben observar señales como aumento del enrojecimiento, fiebre o dolor progresivo.