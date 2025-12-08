Conozca el plan del Ejército para garantizar viajes seguros en fin de año

Con la llegada de la temporada de fin de año, cuando miles de familias colombianas emprenden viajes por las carreteras para disfrutar de alumbrados, festividades y atractivos turísticos, el Ejército Nacional activó la campaña Viaje Seguro: Su Ejército Está en la Vía, una estrategia destinada a reforzar la seguridad y ofrecer acompañamiento permanente a quienes se desplazan por el departamento de Boyacá. La iniciativa busca brindar tranquilidad a los ciudadanos durante una de las épocas de mayor movilidad en el país.

A través de la Primera Brigada, el Ejército desplegó cerca de 500 soldados en puestos de control ubicados en puntos estratégicos y en patrullajes por zonas rurales. El objetivo es apoyar a los viajeros, orientar a turistas y garantizar que cada trayecto se realice con confianza, especialmente en los corredores viales más transitados durante diciembre y comienzos de enero.

“Queremos que los ciudadanos disfruten de esta temporada con la certeza de que no están solos en la vía. Nuestro Ejército está para acompañarlos y proteger sus recorridos turísticos y familiares”, afirmó el coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada, al anunciar el despliegue operativo para estas semanas de alta movilidad.

Boyacá, uno de los departamentos más visitados durante el fin de año, recibe a miles de turistas atraídos por sus alumbrados navideños, su reconocida gastronomía, los paisajes de montaña, rutas ecológicas y actividades culturales que se activan en ciudades y municipios. Para muchos viajeros, la presencia del Ejército representa un respaldo adicional que les permite recorrer con mayor tranquilidad los destinos preferidos del departamento.

Como parte de la campaña, las tropas avanzan en varias acciones clave: instalación de puntos de control para orientación a los conductores, patrullajes constantes para fortalecer la seguridad, atención a turistas, entrega de información actualizada sobre las condiciones de las vías y recomendaciones preventivas para quienes viajan en familia o realizan recorridos largos.

Recomendaciones para reducir riesgos en carretera

Las autoridades también han compartido una serie de recomendaciones para reducir riesgos en carretera. Entre ellas se encuentran planear la ruta con anticipación, evitar conducir con afán, mantener una velocidad moderada y respetar las normas de tránsito.

Asimismo, se aconseja descansar lo suficiente antes de emprender el viaje, realizar pausas durante trayectos extensos y verificar el estado mecánico del vehículo para prevenir fallas inesperadas. Los ciudadanos deben llevar los documentos al día y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de atención del Ejército o de la Policía.

El Ejército Nacional invitó a los viajeros a vivir esta temporada de fin de año con responsabilidad, pero también con la tranquilidad de saber que no estarán solos en las vías. Además, recordó que ante cualquier eventualidad que afecte la seguridad o la tranquilidad de los ciudadanos, están disponibles las líneas 147 del Gaula Militar Boyacá y 107 del Ejército Nacional, canales oficiales para denunciar situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

Con esta campaña, las autoridades buscan no solo proteger a los viajeros, sino también promover un turismo seguro y responsable en uno de los departamentos más visitados del país durante esta época.