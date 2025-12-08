Inicio
Colombia

Dian abre remates en diciembre: inmuebles desde $10 millones en subasta

Lun, 08/12/2025 - 08:00
La Dian abrió su calendario de remates judiciales de diciembre con inmuebles desde $10 millones. Cualquier ciudadano puede participar siguiendo los pasos oficiales del remate virtual.
Subastas de la Dian.
Créditos:
Freepik y Dian.

Diciembre llega con una oportunidad para quienes buscan invertir en vivienda, lotes o parqueaderos a bajo costo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó un nuevo calendario de remates judiciales que incluye bienes desde $10 millones, disponibles a través de su plataforma de Remate Virtual, un mecanismo público y regulado que permite adquirir propiedades embargadas o aprehendidas dentro de procesos de cobro coactivo.

La entidad recuerda que estos eventos cuentan con reglas claras, trazabilidad digital y audiencias virtuales en fechas establecidas. Además, advierte que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero por fuera de los canales oficiales.

¿Cómo participar en los remates de la Dian?

El proceso es completamente digital y está abierto a cualquier persona natural o jurídica que cumpla los requisitos. La ruta comienza en el portal de Remate Virtual de la Dian, donde los interesados deben:

  1. Crear usuario en el sistema.

  2. Verificar los requisitos del bien elegido.

  3. Realizar el depósito judicial exigido (generalmente el 40% del valor base).

  4. Presentar la oferta en la plataforma.

  5. Conectarse a la audiencia virtual y participar en la puja.

Durante la audiencia, los participantes compiten ofreciendo montos superiores hasta que la postura más alta se adjudica el bien. La Dian recalca que toda la trazabilidad queda registrada y supervisada.

Inmuebles destacados desde $10 millones

Entre los bienes publicados para diciembre, algunos han llamado la atención por su precio base atractivo y ubicación. Estos son algunos ejemplos:

Garaje en Bogotá – desde $10.155.600

  • Porcentaje: 50% del bien

  • Dirección: Calle 163 #73-83, Garaje GJ 82

  • Avalúo: $14.508.000

  • Audiencia: 10 de diciembre de 2025, 10:00 a. m.

Se trata de la cuota parte de un garaje con matrícula inmobiliaria 50N-20210600, ubicado en una zona residencial del norte de la ciudad.

Parqueadero en Bello, Antioquia – desde $17.500.000

  • Porcentaje: 100%

  • Dirección: Avenida 26 #52-200

  • Avalúo: $25.000.000

  • Audiencia: 9 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.

Es un parqueadero dentro de un conjunto residencial, completamente habilitado y con matrícula independiente.

Lote en Armenia, Quindío – desde $97.521.550

  • Porcentaje: 66%

  • Dirección: Carrera 18 #28-27 a 28-72

  • Avalúo: $139.316.500

  • Audiencia: 17 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.

Un lote con más de 8 metros de frente y 32 de fondo, ubicado en zona urbana. Incluye cerramientos básicos.

Local comercial en Medellín – desde $2.069 millones

  • Porcentaje: 100%

  • Dirección: Carrera 50A #59-50

  • Avalúo: $2.955.722.346

  • Audiencia: 22 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.

Se trata de un amplio local que funcionó como clínica y hace parte de una unidad con varias matrículas inmobiliarias.

Precauciones y recomendaciones para compradores

La Dian mantiene una serie de advertencias para evitar estafas y malentendidos:

  • Solo se debe usar el portal oficial de Remate Virtual.

  • Ningún asesor puede pedir dinero adicional o pagos “para asegurar cupo”.

  • Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran.

  • Las ofertas inferiores al 70% del avalúo son rechazadas.

  • El depósito judicial debe hacerse únicamente en las cuentas autorizadas.

Además, la entidad invita a revisar previamente las características del bien, su ubicación y el porcentaje en remate, pues algunos corresponden a cuotas parte y no a la propiedad total.

Creado Por
Sandra Vargas
DIAN
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Atacan estación de Policía en Chaparral en el Día de las Velitas
Atacan estación de Policía en Chaparral en el Día de las Velitas
En el Día de las Velitas, hombres armados hostigaron con fusil la estación de Policía de El Limón, en Chaparral; no hubo heridos.
Colombia
Dian abre remates en diciembre: inmuebles desde $10 millones en subasta
Subastas de la Dian.
La Dian abrió su calendario de remates judiciales de diciembre con inmuebles desde $10 millones. Cualquier ciudadano puede participar siguiendo los pasos oficiales del remate virtual.
Colombia
Convalidación de títulos en Colombia: requisitos y costos 2025
Aprenda a realizar la convalidación de su título extranjero en Colombia
Conozca cómo convalidar un título extranjero en Colombia en 2025, los requisitos, costos y pasos para obtener validez oficial del Ministerio de Educación.
Colombia
Conozca el plan del Ejército para garantizar viajes seguros en fin de año
Ejércitos en las vías de Colombia.
En la temporada decembrina, la Primera Brigada del Ejército acompañará a viajeros en Boyacá con controles, patrullajes y orientación para garantizar trayectos seguros.