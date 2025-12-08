Dian abre remates en diciembre: inmuebles desde $10 millones en subasta

Diciembre llega con una oportunidad para quienes buscan invertir en vivienda, lotes o parqueaderos a bajo costo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó un nuevo calendario de remates judiciales que incluye bienes desde $10 millones, disponibles a través de su plataforma de Remate Virtual, un mecanismo público y regulado que permite adquirir propiedades embargadas o aprehendidas dentro de procesos de cobro coactivo.
La entidad recuerda que estos eventos cuentan con reglas claras, trazabilidad digital y audiencias virtuales en fechas establecidas. Además, advierte que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero por fuera de los canales oficiales.
¿Cómo participar en los remates de la Dian?
El proceso es completamente digital y está abierto a cualquier persona natural o jurídica que cumpla los requisitos. La ruta comienza en el portal de Remate Virtual de la Dian, donde los interesados deben:
Crear usuario en el sistema.
Verificar los requisitos del bien elegido.
Realizar el depósito judicial exigido (generalmente el 40% del valor base).
Presentar la oferta en la plataforma.
Conectarse a la audiencia virtual y participar en la puja.
Durante la audiencia, los participantes compiten ofreciendo montos superiores hasta que la postura más alta se adjudica el bien. La Dian recalca que toda la trazabilidad queda registrada y supervisada.
Inmuebles destacados desde $10 millones
Entre los bienes publicados para diciembre, algunos han llamado la atención por su precio base atractivo y ubicación. Estos son algunos ejemplos:
Garaje en Bogotá – desde $10.155.600
Porcentaje: 50% del bien
Dirección: Calle 163 #73-83, Garaje GJ 82
Avalúo: $14.508.000
Audiencia: 10 de diciembre de 2025, 10:00 a. m.
Se trata de la cuota parte de un garaje con matrícula inmobiliaria 50N-20210600, ubicado en una zona residencial del norte de la ciudad.
Parqueadero en Bello, Antioquia – desde $17.500.000
Porcentaje: 100%
Dirección: Avenida 26 #52-200
Avalúo: $25.000.000
Audiencia: 9 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Es un parqueadero dentro de un conjunto residencial, completamente habilitado y con matrícula independiente.
Lote en Armenia, Quindío – desde $97.521.550
Porcentaje: 66%
Dirección: Carrera 18 #28-27 a 28-72
Avalúo: $139.316.500
Audiencia: 17 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Un lote con más de 8 metros de frente y 32 de fondo, ubicado en zona urbana. Incluye cerramientos básicos.
Local comercial en Medellín – desde $2.069 millones
Porcentaje: 100%
Dirección: Carrera 50A #59-50
Avalúo: $2.955.722.346
Audiencia: 22 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Se trata de un amplio local que funcionó como clínica y hace parte de una unidad con varias matrículas inmobiliarias.
Precauciones y recomendaciones para compradores
La Dian mantiene una serie de advertencias para evitar estafas y malentendidos:
Solo se debe usar el portal oficial de Remate Virtual.
Ningún asesor puede pedir dinero adicional o pagos “para asegurar cupo”.
Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran.
Las ofertas inferiores al 70% del avalúo son rechazadas.
El depósito judicial debe hacerse únicamente en las cuentas autorizadas.
Además, la entidad invita a revisar previamente las características del bien, su ubicación y el porcentaje en remate, pues algunos corresponden a cuotas parte y no a la propiedad total.