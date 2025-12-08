5G e IA disparan la construcción de centros de datos en la región

Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina lideran una expansión acelerada de infraestructura digital en Latinoamérica, impulsada por el despliegue del 5G, el crecimiento de la computación en la nube y la mayor demanda de procesamiento derivada del auge de la inteligencia artificial (IA).

La ampliación de centros de datos y de regiones cloud está reconfigurando el mapa digital regional. Sectores como el nearshoring, las fintech, el comercio electrónico, los videojuegos, el streaming y los servicios financieros dependen cada vez más de infraestructuras que garanticen capacidad, seguridad y menores latencias. El resultado es un mercado que atrae inversiones multimillonarias de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y otros actores globales.

Brasil y México marcan el ritmo

Brasil lidera con 195 proyectos de centros de datos, acercándose al top 10 mundial. São Paulo, Río de Janeiro y algunos estados del nordeste se benefician de una matriz energética mayoritariamente renovable y de una robusta red de conectividad internacional. El país, sin embargo, enfrenta mayores costos por impuestos, barreras a la importación y precios energéticos altos. Para incentivar nuevas inversiones, el Gobierno exige el uso de energías renovables y la destinación de al menos el 2 % de los recursos a investigación y desarrollo.

La semana pasada, TikTok anunció una inversión de 37.735 millones de dólares para su primer centro de datos regional en el Complejo de Pecém, en Ceará.

En México, el estado de Querétaro se consolidó como principal hub nacional y uno de los más dinámicos de la región. Concentra el 67 % de la capacidad instalada del país dentro de un inventario de 587,2 MW, de los cuales 475,7 MW están en desarrollo, lo que presiona la infraestructura eléctrica. Monterrey, el Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato emergen como polos alternativos.

AWS inauguró en 2025 la región Mexico Central dentro de un plan superior a 5.000 millones de dólares; Microsoft opera desde 2023 la primera región cloud en español en Latinoamérica y Google Cloud continúa su expansión. El sector reclama mayor certidumbre regulatoria, permisos más ágiles y acceso estable a energías renovables.

Chile, Argentina y Colombia buscan consolidarse

Chile cuenta con 33 centros operativos y 34 en trámite; su capacidad total alcanzó los 198 MW, cinco veces más que hace una década. Microsoft y AWS anunciaron inversiones de 3.300 y 4.000 millones de dólares, respectivamente. El Gobierno impulsa la descentralización hacia zonas como Atacama o Magallanes, mientras organizaciones ambientales alertan por el consumo energético e hídrico de estas instalaciones.

En Argentina, la capacidad ociosa se estima entre el 30 % y el 40 %, pero especialistas prevén que la demanda obligará a ampliar superficie y modernizar una infraestructura eléctrica que lleva décadas sin renovarse. El país dispone de gas asociado a la producción petrolera que podría transformarse en energía para centros de datos y, al igual que Brasil, tiene potencial para generar energía nuclear orientada al cómputo. La anunciada inversión de 25.000 millones de dólares de OpenAI exige planificar cómo atender esa demanda y qué empresas locales participarán en la cadena.

Colombia suma al menos 32 centros de datos, 23 de ellos en Bogotá, tras inversiones acumuladas de 786 millones de dólares. Con doce cables submarinos, es el segundo país de la región en este tipo de infraestructura, después de Brasil. Destaca además en servicios empresariales: según el Offshore BPO Confidence Index 2025, ocupa el cuarto lugar mundial con un 84,2 %. Su mercado cloud crece a un ritmo anual del 20,3 % hasta 2028, con AWS controlando el 56 % del sector.

En conectividad móvil, Colombia registró 102,5 millones de líneas en 2025 y más de seis millones de accesos 5G, un incremento del 185 % en un año.

IA, 5G y el desafío energético

La IA generativa exige grandes volúmenes de cómputo, aceleración por GPU y suministro energético estable. Las regiones cloud instaladas en Latinoamérica permiten reducir latencias de 40–60 milisegundos a entre 5 y 15, habilitando servicios casi en tiempo real para empresas, gobiernos e industrias.

El despliegue del 5G, aún desigual, impulsa aplicaciones industriales, telemedicina, vehículos conectados y ciudades inteligentes, multiplicando el tráfico de datos y la necesidad de centros de procesamiento. Ese crecimiento enfrenta desafíos clave: alto consumo eléctrico, presión sobre recursos hídricos, huella de carbono y marcos regulatorios rezagados. Brasil y Chile avanzan en normas de protección de datos y sostenibilidad, mientras otros países mantienen regulaciones desactualizadas que frenan nuevas inversiones. EFE