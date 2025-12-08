Inicio
Mundo

Terremoto de 7,6 en Japón activó alerta de tsunami y evacuaciones

Lun, 08/12/2025 - 10:27
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón, activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros y obligó a evacuar a más de 13.000 personas.
Japón
Créditos:
EFE

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta de tsunami de hasta 3 metros, con un llamado a evacuar a más de 13.000 personas, sin que por ahora se reporten víctimas ni daños materiales.

El sismo se registró a las 23:15 hora local (14:15 GMT), frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del país, con un epicentro a 50 kilómetros de profundidad, según las autoridades meteorológicas.

Alerta de tsunami y evacuaciones

La JMA emitió una alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de las prefecturas de Aomori, Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, con la previsión de que las olas lleguen pasada la medianoche local.

También se declaró una alerta de tsunami de hasta 1 metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para la costa sur de Hokkaido, y una advertencia menor por cambios en el nivel del mar en buena parte del litoral del Pacífico japonés, donde las autoridades pidieron alejarse de las playas y zonas costeras.

Según los primeros datos oficiales, más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a desplazarse a refugios ante el riesgo de tsunami.

Sacudida sentida en gran parte del país

El movimiento telúrico alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa (de 7 niveles) en la ciudad de Hachinohe, y el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami, una medición que se centra en la intensidad de la sacudida en superficie y su potencial destructivo.

El terremoto se sintió en una amplia zona del país, desde el norte hasta el centro y este de Japón, incluida Tokio, donde llegó al nivel 2 en la escala nacional.

 

Creado Por
Agencia EFE
Japón
Tsunami
Terremoto
Mundo
