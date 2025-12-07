Inundación en el Louvre dañó unas 400 obras y documentos

Diferentes obras y documentos antiguos resultaron dañados el pasado 27 de noviembre en el Museo del Louvre por una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias, causada por la avería de unas tuberías cuyo estado vetusto ya se conocía.

La información fue revelada este domingo por La Tribune de l'Art, una publicación especializada, y confirmada por el canal BFMTV, que pudo consultar varias fotografías del siniestro y un correo electrónico interno del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT) en el que se daba cuenta de lo ocurrido.

Tuberías defectuosas y daños “graves” en obras y espacios de trabajo

En ese mensaje, enviado un día después de la inundación, se explicaba que “una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia”, lo que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo del personal.

Según ese relato, la moqueta quedó empapada y los despachos, inutilizables. Los empleados que trabajaban esa noche lograron cortar la fuga antes de que el agua afectara una caja eléctrica en la planta inferior, lo que, según el CHSCT, hubiera podido provocar un accidente “grave”.

El responsable de La Tribune de l'Art, Didier Rykner, estimó en “unas 400 obras” las piezas dañadas, algunas de ellas en un estado “irrecuperable”.

Rykner denunció que este incidente no es una sorpresa porque “desde hace años” el personal del departamento reclama fondos para proteger los libros ante una posible ruptura de las canalizaciones, “cuyo estado vetusto es bien conocido”.

Críticas por la gestión de recursos y contexto de inseguridad en el museo

La biblioteca de antigüedades egipcias, ubicada en el pabellón Mollien, forma parte de un servicio de estudios y documentación al que solo acceden conservadores, historiadores, universitarios y personal interno del Louvre.

Rykner también criticó que el estado considerado deplorable de esas instalaciones contrasta con los 276.000 euros gastados en mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta–directora del Louvre, Laurence des Cars, su administrador general y otros empleados con despacho en esa área.

Todo esto ocurre mientras el Louvre sigue envuelto en la polémica por el espectacular robo ocurrido el 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas a la galería de Apolo, en pleno día, se llevó joyas de la corona de Francia.

Todos los miembros del comando han sido detenidos, pero las joyas no han podido ser recuperadas. El próximo miércoles se presentarán en el Senado las conclusiones de la investigación administrativa abierta para aclarar lo ocurrido y los posibles fallos de seguridad. EFE.