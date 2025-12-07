Ir al Mundial de 2026 en Norteamérica será caro, pero no imposible si se planea con tiempo. Será el Mundial más costoso para los aficionados: las entradas oficiales van desde unos USD 60 (≈ $230.000 COP) en fase de grupos hasta más de USD 6.700 (≈ $26 millones COP) para la final, y esta vez no habrá boletas baratas reservadas para residentes locales.

A eso se suma que el torneo se jugará en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), así que seguir a la Selección implica varios vuelos. Aun así, se estima que hasta 40.000 colombianos podrían asistir a cada partido de Colombia en la fase de grupos. Con ese contexto, estos son tres escenarios de presupuesto aproximado: bajo, medio y alto.

Bajo presupuesto: la opción más ajustada

El plan más barato pasa casi siempre por México, donde no se exige visa a colombianos y el costo de vida es menor. Un vuelo Bogotá - Ciudad de México ida y vuelta, comprado con anticipación, puede ubicarse entre $1,8 y $2,5 millones COP. Vuelos internos como Ciudad de México - Guadalajara rondan los $500.000 COP o menos si se aprovechan promociones.

En hospedaje, la alternativa son hostales o Airbnb sencillos. Es posible encontrar camas desde $60.000 COP la noche, aunque lo usual en zonas centrales está entre $100.000 y $150.000 COP. Comiendo en lugares económicos, un hincha podría gastar unos $40.000 - $60.000 COP diarios en comida y usar transporte público, que es bastante barato.

Si se compran boletas oficiales económicas de fase de grupos, alrededor de USD 80 (≈ $320.000 COP) por partido, y se asisten a uno o dos juegos de Colombia en México, el gasto total (sumando vuelos, alojamiento básico, comida y entradas) podría ubicarse entre $5 y $8 millones COP por persona, siempre con mucha disciplina en el gasto.

Presupuesto medio: seguir toda la fase de grupos

Un escenario medio supone acompañar a Colombia en sus tres partidos de fase de grupos: dos en México y uno en Miami. En vuelos, un itinerario tipo Bogotá - Ciudad de México - Guadalajara - Miami - Bogotá puede rondar los USD 1.000 en total, es decir, cerca de $4 millones COP si se compra con varios meses de anticipación.

En alojamiento, combinar hoteles estándar en México (entre $280.000 y $480.000 COP por noche) con opciones más caras pero breves en Miami (desde $270.000 COP en adelante) dejaría la cuenta de hospedaje en torno a $3 - 5 millones COP por unas 10 noches.

Para alimentación y transporte local, entre México y Estados Unidos, un rango razonable serían $2 - 3 millones COP en 10 - 12 días. Las boletas para tres partidos, mezclando categorías 2, 3 y alguna económica, pueden sumar alrededor de $1,5 - 2,5 millones COP. Así, un presupuesto medio para seguir toda la fase de grupos se ubicaría cerca de los $12 millones COP por hincha, con algo de comodidad pero sin lujos.

Alto presupuesto: experiencia VIP y fases finales

Quien quiera una experiencia VIP (boletas premium, Hospitality y fases finales) entra en otra liga. Los paquetes Hospitality de la FIFA pueden costar desde unos USD 1.800 hasta más de USD 50.000, y una entrada de primer nivel para la final supera los USD 6.000 (más de $20 millones COP por asiento).

A eso se suman vuelos en clase ejecutiva o económica premium, múltiples desplazamientos internos por Estados Unidos y hoteles 4 y 5 estrellas, que fácilmente pasan de $2 millones COP por noche en sedes como Nueva York o Los Ángeles. En un viaje de entre 15 y 20 días, un hincha con alto presupuesto puede terminar gastando entre $80 y $100 millones COP, o incluso más, si asiste a todos los partidos de Colombia y a la final.

Claves para planear el viaje

Comprar con anticipación : vuelos y hoteles suben a medida que se acerca junio de 2026.

Elegir sedes estratégicas : concentrarse en México reduce costos; viajar a Estados Unidos solo para partidos clave ayuda a cuidar el presupuesto.

Usar canales oficiales de boletas : registrarse en la web de FIFA y, si es necesario, usar solo la reventa autorizada.



Contar con fondo extra y documentos al día : visas, seguro de viaje y un colchón para imprevistos son tan importantes como la boleta.



Al final, ir al Mundial 2026 desde Colombia puede ir de un plan muy ajustado de $5 - 8 millones, pasando por unos $12 millones en un esquema cómodo, hasta cifras reservadas a pocos bolsillos. La fiesta será global; cuánto cueste vivirla en el estadio dependerá del bolsillo de cada hincha.