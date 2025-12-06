Inicio
Portugal y tres rivales inéditos: así será el camino de Colombia

Sáb, 06/12/2025 - 10:48
Portugal, Uzbekistán y un rival por definir marcarán el inédito camino de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Selección Colombia

FCF

La Selección Colombia ya conoce a los rivales con los que disputará la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un certamen que presenta para el conjunto nacional un panorama tan retador como inédito. Los tres equipos que compartirán zona con el combinado nacional, Portugal, Uzbekistán, y el ganador del Playoff 1 entre Nueva Caledonia/Jamaica/República Democrática del Congo, representan duelos que, hasta la fecha, nunca se han dado en competiciones oficiales.

Entre los principales atractivos del grupo se destaca la presencia de Portugal, selección que afrontará su noveno Mundial y que hoy se ubica en el puesto 9 del Ranking FIFA, consolidándose como el rival de mayor cartel del grupo. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante los europeos en una cita orbital

Por su parte, Uzbekistán, que ocupa el puesto 50 del Ranking FIFA (con un ascenso de cinco posiciones en la última actualización), vivirá su debut en un Mundial. Su presencia introduce un componente de sorpresa, pues será un adversario sin antecedentes frente a la ‘Sele’ y con un crecimiento sostenido en los últimos años.

A su vez, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo, ubicados en los puestos 149 y 56 del Ranking FIFA respectivamente, podrían integrar el Grupo K. Aunque tampoco existe registro de enfrentamientos oficiales ante Colombia, ambos seleccionados llegan con la ambición de competir en un escenario global que representa una oportunidad irrepetible.

La única referencia previa que tiene la Selección Colombia dentro del grupo es ante Jamaica, hoy en el puesto 70 del Ranking, a quien ha enfrentado en cinco ocasiones, con un saldo favorable de cuatro victorias y una derrota.

Con esta participación, Colombia encarará su séptimo Mundial, un recorrido que refleja la consolidación del proyecto deportivo y la aspiración permanente de avanzar en la élite del fútbol internacional.

Colombia
FIFA
FIFA World Cup
Copa del Mundo 2026
