Duelos de alto calibre

Entre los partidos más llamativos que dejó el sorteo destacan:

• Portugal vs. Colombia,

• Brasil vs. Marruecos,

• España vs. Uruguay,

Tres duelos que, desde ya, marcan la expectativa competitiva de una edición que promete equilibrio y exigencia en cada zona.

Así quedaron conformados los grupos

Los grupos A al F reúnen a potencias tradicionales como México, Brasil y Alemania, acompañadas por selecciones emergentes y equipos procedentes de las repescas europeas aún por definir.

En los grupos G al L, el sorteo emparejó a Bélgica, España, Francia y Argentina con combinaciones de selecciones africanas, asiáticas y oceánicas que ya sellaron su clasificación o que lo harán a través de repesca.

El resultado es un tablero diverso, competitivo y con escenarios abiertos, propio del nuevo formato de 48 equipos que debutará en 2026.

Lo que viene ahora

El próximo paso rumbo al Mundial será la publicación del calendario oficial de partidos, que se dará a conocer el sábado 6 de diciembre. Ese día quedarán confirmados los 104 encuentros, sus sedes y horarios.

Con el sorteo concluido, el camino hacia la primera Copa Mundial organizada por tres países avanza con el impulso de una ceremonia a la altura de un torneo que aspira a ser el más grande e inclusivo de la historia.