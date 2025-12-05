El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., dejó definidos los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la ampliación del certamen a 48 selecciones, el cuadro final refleja una mayor diversidad continental y duelos de alto nivel desde la fase inicial.
El evento, conducido por el excapitán inglés Rio Ferdinand, contó con la presencia de leyendas del deporte como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal, y fue presentado por Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez. La gala incluyó actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People, en un espectáculo con sello global.
Duelos de alto calibre
Entre los partidos más llamativos que dejó el sorteo destacan:
• Portugal vs. Colombia,
• Brasil vs. Marruecos,
• España vs. Uruguay,
Tres duelos que, desde ya, marcan la expectativa competitiva de una edición que promete equilibrio y exigencia en cada zona.
Así quedaron conformados los grupos
Los grupos A al F reúnen a potencias tradicionales como México, Brasil y Alemania, acompañadas por selecciones emergentes y equipos procedentes de las repescas europeas aún por definir.
En los grupos G al L, el sorteo emparejó a Bélgica, España, Francia y Argentina con combinaciones de selecciones africanas, asiáticas y oceánicas que ya sellaron su clasificación o que lo harán a través de repesca.
El resultado es un tablero diverso, competitivo y con escenarios abiertos, propio del nuevo formato de 48 equipos que debutará en 2026.
Lo que viene ahora
El próximo paso rumbo al Mundial será la publicación del calendario oficial de partidos, que se dará a conocer el sábado 6 de diciembre. Ese día quedarán confirmados los 104 encuentros, sus sedes y horarios.
Con el sorteo concluido, el camino hacia la primera Copa Mundial organizada por tres países avanza con el impulso de una ceremonia a la altura de un torneo que aspira a ser el más grande e inclusivo de la historia.