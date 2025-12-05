Inicio
Fútbol

Así quedaron tras el sorteo los 12 grupos del Mundial 2026

Vie, 05/12/2025 - 17:11
La ceremonia en Washington D. C. confirmó la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones y partidos de alto nivel desde la fase inicial.
The colours of France appear on the stage during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol, Francia
Créditos:
EFE/EPA/WILL OLIVER

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., dejó definidos los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la ampliación del certamen a 48 selecciones, el cuadro final refleja una mayor diversidad continental y duelos de alto nivel desde la fase inicial.

El evento, conducido por el excapitán inglés Rio Ferdinand, contó con la presencia de leyendas del deporte como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal, y fue presentado por Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez. La gala incluyó actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People, en un espectáculo con sello global.

Le puede interesar: Colombia ya tiene grupo para el Mundial 2026: esto fue lo que dejó el sorteo

The colours of France appear on the stage during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol, Francia
Créditos:
EFE

Duelos de alto calibre

Entre los partidos más llamativos que dejó el sorteo destacan:
    •    Portugal vs. Colombia,
    •    Brasil vs. Marruecos,
    •    España vs. Uruguay,

Tres duelos que, desde ya, marcan la expectativa competitiva de una edición que promete equilibrio y exigencia en cada zona.

También le puede interesar: Los mejores duelos de la fase de grupos del Mundial 2026

Así quedaron conformados los grupos

Los grupos A al F reúnen a potencias tradicionales como México, Brasil y Alemania, acompañadas por selecciones emergentes y equipos procedentes de las repescas europeas aún por definir.

En los grupos G al L, el sorteo emparejó a Bélgica, España, Francia y Argentina con combinaciones de selecciones africanas, asiáticas y oceánicas que ya sellaron su clasificación o que lo harán a través de repesca.

El resultado es un tablero diverso, competitivo y con escenarios abiertos, propio del nuevo formato de 48 equipos que debutará en 2026.

Lo que viene ahora

El próximo paso rumbo al Mundial será la publicación del calendario oficial de partidos, que se dará a conocer el sábado 6 de diciembre. Ese día quedarán confirmados los 104 encuentros, sus sedes y horarios.

Con el sorteo concluido, el camino hacia la primera Copa Mundial organizada por tres países avanza con el impulso de una ceremonia a la altura de un torneo que aspira a ser el más grande e inclusivo de la historia.

Creado Por
Kienyke.com
Mundial 2026
Fútbol internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Recomendaciones para evitar riesgos eléctricos en la Noche de Velitas
Velas encendidas
La celebración que marca el inicio de la Navidad también incrementa los riesgos eléctricos en los hogares. Expertos entregan pautas para prevenir emergencias.
Política
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
El Pacto Histórico y el Centro Democrático van con listas cerradas, mientras liberales y conservadores mantienen el voto preferente: así se reordenan las estrategias para disputar las mayorías en el 2026.
Fútbol
Así quedaron tras el sorteo los 12 grupos del Mundial 2026
The colours of France appear on the stage during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol, Francia
La ceremonia en Washington D. C. confirmó la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones y partidos de alto nivel desde la fase inicial.
Política
Petro mantiene a Angie Rodríguez en el Dapre tras días de tensión
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez.
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez como directora del Dapre.