Colombia ya tiene grupo para el Mundial 2026: esto fue lo que dejó el sorteo

Vie, 05/12/2025 - 15:49
La Selección Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y un rival que se definirá en repechaje. El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en Norteamérica.
La Selección Colombia ya conoce su camino inicial en el Mundial de la FIFA 2026. Este 5 de diciembre, durante el sorteo celebrado en el Centro John F. Kennedy de Washington, Estados Unidos, la Tricolor fue ubicada en el Grupo K, en el que compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y un cuarto rival que se conocerá tras los repechajes intercontinentales. Con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y David Ospina, el equipo nacional inicia un nuevo sueño mundialista con aspiraciones de repetir e incluso superar la histórica actuación de Brasil 2014.

El grupo de Colombia para el Mundial 2026

Colombia salió del bombo 2, que compartía con selecciones de alto nivel como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza y Japón. Tras varios minutos de expectativa, la suerte la envió al Grupo K, junto a una poderosa Portugal que llega con nombres históricos como Cristiano Ronaldo, además de un Uzbekistán que ha venido creciendo futbolísticamente en Asia.

El último integrante del grupo saldrá del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, cuyos partidos se disputarán en marzo de 2026. Una vez confirmados los cupos, se definirá de manera oficial el calendario de la fase de grupos. Por el momento, se proyecta que Colombia dispute su primer partido el 17 de junio, fecha estimada según el orden en el que fueron sorteadas las selecciones.

Un Mundial histórico para Norteamérica

El torneo será la primera Copa del Mundo organizada por tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. También será la edición más extensa en la historia del certamen: contará con 48 selecciones, 104 partidos y se espera la asistencia de 6,5 millones de espectadores en los estadios.

El 11 de junio se dará el pitazo inicial en Ciudad de México con el partido inaugural entre la selección local y un equipo del bombo 3. La final, por su parte, se jugará el 19 de julio en el área de Nueva York–Nueva Jersey, que recientemente recibió la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

El repechaje intercontinental definirá el último rival

Mientras avanza la preparación rumbo al torneo, el 2026 también traerá consigo los repechajes intercontinentales que entregarán dos cupos adicionales al Mundial. Seis selecciones participarán en dos rutas distintas, con semifinales a un solo partido el 26 de marzo y finales el 31 de marzo, todas disputadas en México.

En la ruta que interesa a Colombia, se enfrentarán Nueva Caledonia o Jamaica contra República Democrática del Congo, de donde saldrá el eventual cuarto rival del Grupo K. En la otra ruta competirán Bolivia o Surinam frente a Irak, buscando el otro boleto mundialista.

Expectativa en la afición colombiana

Con el sorteo concluido, el país comienza a ilusionarse con una participación destacada. La mezcla de experiencia, talento y una fase de grupos exigente promete emociones desde el primer encuentro. El camino está trazado y la Selección Colombia se prepara para vivir un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional.

Selección Colombia
Coyuntura Nacional
James Rodríguez
