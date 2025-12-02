La decimotercera jornada de la Premier League (temporada 2025/26) dejó un panorama de máxima intensidad en la lucha por el título y los puestos europeos, con un empate clave en el derbi de Londres que frena al líder Arsenal y una victoria decisiva del Aston Villa que lo catapulta a la zona de Liga de Campeones.

El plato fuerte del fin de semana fue el tenso duelo en Stamford Bridge, donde Chelsea y Arsenal empataron 1-1. En un partido de gran rigor táctico, los Blues lograron contener al líder, que a pesar de ceder dos puntos, mantiene una cómoda ventaja de cinco unidades en la cima de la clasificación (30 puntos).

Quien no falló fue el Manchester City, que en un vibrante encuentro superó por 3-2 a un combativo Leeds United. Los de Pep Guardiola sufrieron hasta el final para asegurar tres puntos vitales que los consolidan en la segunda plaza (25 puntos) y les permiten seguir la estela del Arsenal.

La gran noticia de la jornada la protagonizó el Aston Villa, que con su victoria por la mínima (1-0) sobre los Wolverhampton Wanderers, aprovechó los tropiezos ajenos para escalar hasta la cuarta posición. El equipo de Birmingham confirma así su espectacular estado de forma y se postula como un serio aspirante a la Champions.

Liverpool y United cumplen; Tottenham cae

Por su parte, el Liverpool enderezó su rumbo con una sólida victoria a domicilio 0-2 frente al West Ham United, mientras que el Manchester United tuvo que remontar para imponerse 1-2 al Crystal Palace, un resultado que le permite seguir escalando posiciones y acercarse a la zona noble.

En otros resultados destacados, el Newcastle United goleó 1-4 al Everton en Goodison Park, agravando la crisis de los Toffees, y el Fulham dio la sorpresa al vencer 1-2 al Tottenham Hotspur en su propio estadio, lo que causó el descenso del equipo de Londres en la tabla.

La parte baja de la tabla sigue al rojo vivo. Los Wolves se hunden en el último lugar con apenas dos puntos en trece jornadas, y con Leeds, West Ham y Burnley en una lucha encarnizada por evitar el descenso.