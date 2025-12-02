Inicio
Fútbol

Arsenal sigue líder y Aston Villa asalta la Champions

Mar, 02/12/2025 - 23:54
City, Liverpool y United cumplen con victorias mientras la lucha por Europa y el descenso se intensifica tras una vibrante decimotercera jornada.
Alvyn Sanches of Young Boys (R) in action against Ross Barkley of Aston Villa (L) during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and BSC Young Boys in Birmingham, Britain, 27 November 2025.
Créditos:
EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

La decimotercera jornada de la Premier League (temporada 2025/26) dejó un panorama de máxima intensidad en la lucha por el título y los puestos europeos, con un empate clave en el derbi de Londres que frena al líder Arsenal y una victoria decisiva del Aston Villa que lo catapulta a la zona de Liga de Campeones.

El plato fuerte del fin de semana fue el tenso duelo en Stamford Bridge, donde Chelsea y Arsenal empataron 1-1. En un partido de gran rigor táctico, los Blues lograron contener al líder, que a pesar de ceder dos puntos, mantiene una cómoda ventaja de cinco unidades en la cima de la clasificación (30 puntos).

Quien no falló fue el Manchester City, que en un vibrante encuentro superó por 3-2 a un combativo Leeds United. Los de Pep Guardiola sufrieron hasta el final para asegurar tres puntos vitales que los consolidan en la segunda plaza (25 puntos) y les permiten seguir la estela del Arsenal.

La gran noticia de la jornada la protagonizó el Aston Villa, que con su victoria por la mínima (1-0) sobre los Wolverhampton Wanderers, aprovechó los tropiezos ajenos para escalar hasta la cuarta posición. El equipo de Birmingham confirma así su espectacular estado de forma y se postula como un serio aspirante a la Champions.

Liverpool y United cumplen; Tottenham cae

Por su parte, el Liverpool enderezó su rumbo con una sólida victoria a domicilio 0-2 frente al West Ham United, mientras que el Manchester United tuvo que remontar para imponerse 1-2 al Crystal Palace, un resultado que le permite seguir escalando posiciones y acercarse a la zona noble.

En otros resultados destacados, el Newcastle United goleó 1-4 al Everton en Goodison Park, agravando la crisis de los Toffees, y el Fulham dio la sorpresa al vencer 1-2 al Tottenham Hotspur en su propio estadio, lo que causó el descenso del equipo de Londres en la tabla.

La parte baja de la tabla sigue al rojo vivo. Los Wolves se hunden en el último lugar con apenas dos puntos en trece jornadas, y con Leeds, West Ham y Burnley en una lucha encarnizada por evitar el descenso.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Arsenal sigue líder y Aston Villa asalta la Champions
Alvyn Sanches of Young Boys (R) in action against Ross Barkley of Aston Villa (L) during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and BSC Young Boys in Birmingham, Britain, 27 November 2025.
City, Liverpool y United cumplen con victorias mientras la lucha por Europa y el descenso se intensifica tras una vibrante decimotercera jornada.
Fútbol
Baena: "LaLiga es muy larga; seguimos en la pelea por el título"
Barcelona tras derrotar a Baena
EEl centrocampista del Atlético de Madrid no pierde la esperanza tras el 3-1 ante Barcelona y reconoce que el equipo debe mejorar fuera de casa.
Colombia
Colombia restablece por completo su operación aérea
Vuelo de avión
El Gobierno confirmó que las 130 aeronaves afectadas ya están disponibles y que más del 95% de los pasajeros fue reacomodado sin mayores afectaciones.
Política
Roy Barreras invita a Miguel Uribe al Senado por el Frente Amplio
Roy Barreras y Miguel Uribe Londoño
Roy Barreras invitó a Miguel Uribe Londoño a la lista del Frente Amplio tras su ruptura con el Centro Democrático.
Kien Opina
Gloria Diaz
Mar, 02/12/2025 - 15:47
La economía del malestar: cuánto pierde Colombia cuando la gente no puede más
Gloria Diaz
Federico Arellano Mendoza
Mar, 02/12/2025 - 10:39
El salario pírrico
Federico Arellano Mendoza
César Mauricio Rodríguez
Mar, 02/12/2025 - 10:07
La politización de la inteligencia
César Mauricio Rodríguez
Carlos Salas
Lun, 01/12/2025 - 15:12
No estamos para encuestas
Carlos Salas Silva