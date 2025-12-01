Inicio
El Arsenal mantiene el liderato de la Premier League tras una jornada de intensos duelos

Lun, 01/12/2025 - 20:32
La decimotercera jornada de la Premier League concluyó con un empate entre Chelsea y Arsenal que mantiene a los 'Gunners' en la cima. Manchester City, Liverpool y Manchester United lograron victorias clave
Arsenal team huddle at start of the second half during the English Premier League match between Chelsea and Arsenal in London, Britain, 30 November 2025.
Créditos:
FE/EPA/DANIEL HAMBURY

La decimotercera jornada de la Premier League, disputada los días 29 y 30 de noviembre de 2025, ha dejado un panorama competitivo con importantes movimientos en la tabla. El enfrentamiento más destacado fue el empate 1-1 entre Chelsea y Arsenal, un resultado que permite a los 'Gunners' mantener el liderato (30 puntos).

En otros frentes, el Manchester City continúa su persecución al líder tras una sufrida victoria por 3-2 contra el Leeds United, mientras que el Liverpool y el Manchester United también cumplieron con victorias a domicilio. Los 'Reds' se impusieron por 0-2 en su visita al West Ham, y los 'Red Devils' lograron un valioso triunfo por 1-2 ante el Crystal Palace.

Por su parte, el Aston Villa escala posiciones y se afianza en la quinta posición (25 puntos) gracias a su victoria por la mínima (1-0) sobre los Wolves, metiéndose de lleno en la lucha por los puestos de Champions League. Además, el Newcastle mostró contundencia al golear 1-4 al Everton en Goodison Park, y el Brighton consiguió tres puntos importantes al derrotar 0-2 al Nottingham Forest.

La jornada también dejó las victorias del Fulham (1-2 contra el Tottenham), Brentford (3-1 sobre el Burnley) y Sunderland, que se impuso 3-2 al Bournemouth en un emocionante encuentro.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol internacional
