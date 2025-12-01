La decimotercera jornada de la Premier League, disputada los días 29 y 30 de noviembre de 2025, ha dejado un panorama competitivo con importantes movimientos en la tabla. El enfrentamiento más destacado fue el empate 1-1 entre Chelsea y Arsenal, un resultado que permite a los 'Gunners' mantener el liderato (30 puntos).

En otros frentes, el Manchester City continúa su persecución al líder tras una sufrida victoria por 3-2 contra el Leeds United, mientras que el Liverpool y el Manchester United también cumplieron con victorias a domicilio. Los 'Reds' se impusieron por 0-2 en su visita al West Ham, y los 'Red Devils' lograron un valioso triunfo por 1-2 ante el Crystal Palace.

Por su parte, el Aston Villa escala posiciones y se afianza en la quinta posición (25 puntos) gracias a su victoria por la mínima (1-0) sobre los Wolves, metiéndose de lleno en la lucha por los puestos de Champions League. Además, el Newcastle mostró contundencia al golear 1-4 al Everton en Goodison Park, y el Brighton consiguió tres puntos importantes al derrotar 0-2 al Nottingham Forest.

La jornada también dejó las victorias del Fulham (1-2 contra el Tottenham), Brentford (3-1 sobre el Burnley) y Sunderland, que se impuso 3-2 al Bournemouth en un emocionante encuentro.