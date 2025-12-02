El centrocampista del Atlético de Madrid, Álex Baena, declaró este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou (Barcelona) que la derrota 3-1 ante el Barcelona no supone una oportunidad perdida para meterse en la lucha por el liderato de LaLiga, pues considera que la temporada es aún muy extensa.

"Seguimos en la pelea; LaLiga es muy larga. Quedan muchos puntos por jugar y hay que seguir", ha declarado Baena, quien fue precisamente el encargado de adelantar a su equipo en el marcador a los 19 minutos del encuentro.

Tras su tanto, el Barcelona dominó el juego y logró darle la vuelta al marcador. A pesar de la derrota, Baena dijo estar satisfecho con la actuación general de su equipo. "Hemos hecho un buen partido, pero este tipo de partidos se definen por pequeños detalles y hoy no cayeron a nuestro favor", analizó el mediocampista rojiblanco.

Sobre la estrategia planteada por el cuerpo técnico, Baena explicó que el plan principal era explotar los espacios de la defensa local: "El plan del partido era atacar su espalda, pero al final no ha salido del todo bien porque hemos perdido", lamentó.

En cualquier caso, Baena admitió la asignatura pendiente que tiene el Atlético de Madrid esta temporada: el rendimiento como visitante. "Es verdad que fuera de casa no hemos tenido los puntos que querríamos, a pesar de haber hecho buenos partidos y, si queremos estar en la pelea, tenemos que ganar fuera de casa", concluyó.