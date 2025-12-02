Inicio
Huevo colombiano se abre paso en el mercado estadounidense

Mar, 02/12/2025 - 17:53
El APHIS autorizó la importación de huevos para quebrar desde Colombia, un avance clave para el sector avícola y la industria alimentaria.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó que el Servicio de Inspección Sanitaria de los Estados Unidos (APHIS) autorizó la importación de huevos para quebrar provenientes de Colombia, un hito que impulsa la internacionalización del sector avícola y abre nuevas oportunidades en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Los huevos para quebrar, destinados exclusivamente a la industria procesadora y no al consumo directo, son enviados a plantas habilitadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), donde se rompen, separan, pasteurizan y procesan para producir ovoproductos como huevo líquido, congelado o en polvo. Estos insumos son fundamentales para industrias como panificación, pastelería, galletería, salsas, mayonesas, helados, mezclas para productos horneados, pastas y comidas preparadas.

La admisibilidad fue posible gracias al trabajo conjunto entre Fenavi, el ICA, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y las autoridades sanitarias de ambos países, que durante meses fortalecieron los estándares de sanidad aviar y cumplieron los requisitos regulatorios estadounidenses.

Paula Cepeda, gerente general del ICA, aseguró que “el agro colombiano continúa conquistando mercados internacionales. Cada vez son más los países que confían en nuestros productos y en la disciplina y dedicación de nuestros productores agropecuarios”.

A renglón seguido, González Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, destacó que “este paso consolida el camino exportador de la avicultura colombiana. Que Estados Unidos abra la puerta a nuestro huevo es una demostración de confianza en la calidad, la bioseguridad y el profesionalismo de nuestro sector. Esto nos motiva a seguir trabajando para que más productos avícolas colombianos conquisten mercados internacionales”.

