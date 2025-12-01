¡Sorpresa en Francia! El Lens asalta el liderato de la Ligue 1

La Ligue 1 vive un vuelco inesperado. La jornada 14 de la temporada 2025-2026 ha sacudido la cima de la clasificación, dejando a un nuevo líder y demostrando que la lucha por el título está más abierta que nunca. El Paris Saint-Germain, gran dominador de los últimos años, tropezó en su visita al principado, una derrota que, combinada con la victoria del Lens, provoca un cambio de guardia en lo más alto.

El golpe de la jornada se vivió en el Stade Louis II, donde el Mónaco se impuso por la mínima (1-0) a un desconocido Paris Saint-Germain. Un solitario gol fue suficiente para que los monegascos se llevaran tres puntos de oro y para dejar en evidencia a un conjunto parisino que no encontró su juego. Esta derrota es la segunda de la temporada para el PSG y le cuesta el liderato.

Quien no desaprovechó la oportunidad fue el Lens. Con mucho esfuerzo y oficio, el equipo norteño asaltó el campo del Angers, logrando una sufrida victoria por 1-2. Este resultado, cargado de épica, permite al Lens escalar a la primera posición de la tabla (34 puntos), superando por un punto a los parisinos y consolidándose como un aspirante muy serio al título.

Por su parte, el Olympique de Marsella no pasó del empate en casa (2-2) frente a un combativo Toulouse. En un partido vibrante y con alternativas, los marselleses dejaron escapar dos puntos cruciales que les impiden alcanzar la cima, aunque se mantienen a solo dos puntos del nuevo líder.

En otros encuentros destacados, el Lille continúa su buena racha y se afianza en la cuarta plaza tras vencer a domicilio al Le Havre (0-1), manteniéndose firme en la lucha por los puestos de Champions League. En la parte baja de la tabla, el Lorient tomó un respiro importante al derrotar con contundencia al Niza por 3-1, una victoria vital en su lucha por la permanencia.

La jornada 14 redefine el panorama de la Ligue 1, con una batalla a tres bandas en la cumbre entre Lens, PSG y Marsella, y con una competencia feroz por los puestos europeos.