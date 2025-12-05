Los mejores duelos de la fase de grupos del Mundial 2026

La fase inicial del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 trae enfrentamientos que prometen levantar expectativas desde el primer minuto. Entre selecciones históricas, generaciones emergentes y reencuentros memorables, estos serán los cinco partidos más llamativos de la fase de grupos, según el sorteo oficial del torneo.

1. Brasil vs. Marruecos: un debut de alto voltaje

El renovado proyecto de Brasil, que busca volver a la cima mundial y sumar otro título a los alcanzados en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, tendrá su primera gran prueba ante una selección que ha crecido de forma exponencial: Marruecos.

El equipo sudamericano, ahora dirigido por Carlo Ancelotti, apuesta por figuras como Vinicius, Rodrygo, Raphinha, Militao y Estevao para dejar atrás los golpes recientes, incluida la Copa América 2024. Sin embargo, enfrente tendrá al combinado que fue cuarto en Catar 2022 y que viene de firmar una eliminatoria impecable rumbo al Mundial.

Liderados por Achraf Hakimi, los marroquíes integran un plantel en el que destacan Brahim Díaz, Sofyan Amrabat, Amine Zouhzouh, Youssef En-Nesyri y el portero Bono. Además, llegan con la confianza del amistoso de marzo de 2023, cuando derrotaron a Brasil 2-1, su único triunfo ante la ‘Canarinha’.

2. España vs. Uruguay: choque directo por el Grupo H

La favorita España, vigente campeona de Europa y con una racha de 31 partidos sin perder, tendrá su reto inicial frente a una Uruguay en plena reconstrucción bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien afrontará su tercera experiencia mundialista.

El historial favorece completamente a los españoles: en duelos oficiales nunca han perdido contra Uruguay. En los Mundiales se registran dos empates, 2-2 en 1950 y 0-0 en 1990, mientras que el duelo de la Copa Confederaciones 2013 terminó 2-1 a favor de la Roja.

Aunque el conjunto sudamericano dejó dudas en las eliminatorias, jugadores como Federico Valverde, Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur representan la columna vertebral de la celeste.

3. Portugal vs. Colombia: el último baile de Cristiano Ronaldo

Uno de los encuentros más atractivos del Grupo K será el que enfrente a Portugal y Colombia, dos selecciones con presente sólido y ambición mundialista. Para Cristiano Ronaldo, de 40 años, será su última cita global, mientras continúa con el objetivo de alcanzar los 1.000 goles profesionales.

El combinado luso, dirigido por Roberto Martínez, reúne a estrellas como Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Rubén Dias y Nuno Mendes.

Colombia, que vuelve a un Mundial tras ocho años, llega respaldada por una sólida clasificación, asegurando su cupo con una fecha de anticipación y terminando detrás de Argentina y Ecuador. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, destaca una mezcla de experiencia y juventud con nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Davinson Sánchez, Yáser Asprilla, Johan Mojica, Santiago Arias y John Córdoba.

El único antecedente entre ambos es un amistoso jugado en Ginebra en 2014, con victoria lusa por 1-0.

4. Inglaterra vs. Croacia: la revancha de Rusia 2018

El destino vuelve a cruzar a Inglaterra y Croacia, recordando aquella semifinal del Mundial de Rusia 2018, donde los croatas remontaron el gol inicial de Kieran Trippier con tantos de Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

Será también el último Mundial de Luka Modric, quien disputará su quinta edición tras estar presente en 2006, 2014, 2018 y 2022. Inglaterra, dirigida ahora por Thomas Tuchel, mantiene la etiqueta de favorita gracias a jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden y Declan Rice.

El historial marca ventaja inglesa, con seis victorias y tres derrotas en nueve encuentros.

5. Francia vs. Noruega: duelo de gigantes en el Grupo I

Uno de los partidos más esperados será el Francia vs. Noruega, que enfrentará a dos de los delanteros más influyentes del mundo: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Pese a su buen rendimiento en la fase clasificatoria, Noruega solo ha disputado tres Mundiales, con su última presencia en 1998. En cambio, Francia llega como bicampeona (1998 y 2018) y subcampeona en Catar 2022, con un plantel lleno de figuras como Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Tchouaméni, Camavinga, Saliba y Bradley Barcola.

Ambas selecciones se han enfrentado 15 veces, con 7 victorias francesas y 4 noruegas. Uno de los más recordados fue el amistoso de 2014, cuando Francia ganó 4-0.

*Hecha con información de EFE*