Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez como directora del Dapre.

Lo que parecía una salida inminente terminó convirtiéndose en uno de los giros políticos más comentados de la semana. Aunque diversas fuentes daban por hecho que Angie Rodríguez dejaría la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el presidente Gustavo Petro decidió finalmente mantenerla en el cargo, incluso después de días de tensiones internas, denuncias públicas y choques con otros funcionarios.

Inconformidades dentro del Gobierno y señales de desgaste

Al interior de la Casa de Nariño venía creciendo el malestar con Rodríguez. Personas cercanas al círculo presidencial trasladaron al jefe de Estado quejas sobre la presunta incidencia de la funcionaria en proyectos y decisiones de diferentes ministerios. Su anterior rol en el Fondo de Adaptación habría alimentado la percepción de que estaba acumulando más poder del que correspondía a su posición.

Además, episodios recientes —entre ellos un fuerte desacuerdo con Raúl Moreno previo al viaje de Petro a Medio Oriente— terminaron por encender las alarmas sobre el ambiente que estaba generando su gestión.

Una decisión que parecía irreversible, pero cambió en cuestión de horas

Pese a que Petro ya le había solicitado la renuncia, el escenario tomó otro rumbo. Según fuentes consultadas, el mandatario quiso evitar una sacudida mayor en el gabinete en la fase final del Gobierno y decidió reconsiderar. Rodríguez, por su parte, habría expuesto explicaciones internas que le permitieron conservar su posición.

Ella misma sostuvo que las críticas hacia su labor obedecen, en gran parte, a su carácter directo dentro del Ejecutivo. “Incomodo a mucha gente por ser honesta”, señaló recientemente.

El conflicto con José Alexis Mahecha, el detonante más fuerte

Un punto decisivo en la controversia ha sido su enfrentamiento con José Alexis Mahecha, exagente del DAS y futuro secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (ITRC). Ambos trabajaron juntos en el Dapre este año y la relación terminó fracturada. De acuerdo con versiones internas, Mahecha habría intentado apartarla de su cargo, lo que llevó a Rodríguez a solicitar su salida.

La nominación de Mahecha generó reparos dentro del Gobierno, sobre todo por sus antecedentes en el DAS durante los años de las “chuzadas”, e incluso figuras como Susana Muhamad y Alexander López expresaron su preocupación.

El ataque a la vivienda de su familia cambió el panorama

El cambio de postura del presidente también coincidió con un grave episodio denunciado por Rodríguez: el ingreso de cinco encapuchados a la casa de sus padres en el sur de Bogotá. Los intrusos destruyeron gran parte del inmueble y se llevaron únicamente documentos personales y monedas de alcancías pertenecientes a su hijo, sin tocar objetos de valor.

La funcionaria aseguró que las características del ataque no corresponden a delincuencia común y advirtió que podría tratarse de una intimidación vinculada incluso a sectores “dentro del mismo Gobierno”.

La Sijín y la Fiscalía General de la Nación ya asumieron la investigación, mientras Rodríguez pidió mantener y reforzar su esquema de seguridad, así como el de sus padres y su hijo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una indagación urgente y anunció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado contra líderes o sus familias.

Aunque Rodríguez intentó frenar su nombramiento, la hoja de vida de Mahecha permanece publicada en el portal de aspirantes de Presidencia, lo que indica que su designación en la ITRC sigue su curso.