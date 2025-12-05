Cambio Radical ya definió su apuesta para el Senado en 2026. La lista, inscrita en coalición con otros tres partidos, estará encabezada por el senador Carlos Fernando Motoa y no incluirá al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad. Su ausencia vuelve a abrir preguntas sobre el rumbo político del partido y sobre el propio futuro de Vargas Lleras.

Un cabeza de lista cantado sin Vargas Lleras

Durante semanas se especuló con la posibilidad de que Vargas Lleras encabezara la lista al Senado. Ese movimiento habría reforzado a un partido que hoy cuenta con 11 curules y que busca mantener o mejorar su representación en la cámara alta en 2026.

Al final, tal como confirmó W Radio, Vargas Lleras decidió no aspirar. En el ambiente queda la duda de si se reservará para una eventual candidatura presidencial o si preferirá seguir jugando desde la opinión y las columnas, sin aparecer en el tarjetón.

En su lugar, la lista será liderada por Carlos Fernando Motoa, senador del Valle del Cauca, vocero del partido en el cuatrienio que termina y una de las caras visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Una lista abierta y en coalición

Cambio Radical no va solo. La lista al Senado se inscribió en coalición con Colombia Justa Libres, ADA y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, bajo el paraguas de la Coalición ALMA, y será de voto preferente. Es decir, aunque haya un orden numérico, la competencia real se dará voto a voto entre los nombres.

En ese esquema, varios lugares quedaron asegurados desde el inicio. La senadora Lorena Ríos aparece como número dos, mientras que entre los primeros renglones se ubican dirigentes con trayectoria regional y peso propio dentro de la colectividad.

Quiénes son y qué se juega Cambio Radical

La lista mezcla figuras consolidadas con apuestas nuevas. Entre los primeros números están Carlos Fernando Motoa, el senador Didier Lobo, el senador Carlos Mario Farelo y la representante Lina María Garrido. También entra el exrepresentante César Lorduy, con pasado en el Consejo Nacional Electoral, y un apellido conocido en la política reciente: Rodolfo J. Hernández, hijo del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

Buena parte de la arquitectura de la lista pasa por la casa Char de Barranquilla, que mueve varias fichas: además de Lorduy, el exdiputado Gonzalo Baute, el representante Gersel Pérez y Selmen Arana, político de Bolívar y primo del gobernador Yamil Arana. Es una muestra de cómo los clanes regionales buscan asegurar presencia en una lista más competida sin Vargas Lleras en el primer renglón.

A la vez, el partido intenta proyectar sus propios relevos. El ascenso de representantes como Lina Garrido, de Arauca, apunta a cuidar y ampliar el caudal en territorios donde Cambio Radical ya tiene estructura.

Un partido en reacomodo

El armado de esta lista ocurre mientras el partido asume una pérdida importante de senadores. De los 11 que obtuvo en 2022, al menos seis no seguirán: Temístocles Ortega, Ana María Castañeda, Carlos Julio González Villa, Carlos Abraham Jiménez, Antonio Zabaraín y David Luna, que renunció para aspirar a la Presidencia. Parte de esos votos migrará a otras colectividades, como En Marcha, a donde apuntan figuras como Nello Zabaraín y Mario Fernández.

Con la lista ya radicada y el plazo de inscripciones cerca de cerrarse, el reto de Cambio Radical será convertir este diseño en los votos necesarios para no retroceder en el Senado. Sin Germán Vargas Lleras en el tarjetón, el peso recae ahora en la coalición con otros partidos, en los barones regionales y en los nuevos liderazgos que intentan abrirse espacio desde el Congreso.