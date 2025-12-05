Inicio
Fútbol

Néstor Lorenzo: “Vamos a superar el grupo del Mundial 2026”

Vie, 05/12/2025 - 16:33
Colombia compartirá el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal y Uzbekistán. Lorenzo analiza el reto y pide preparación total para junio.
Lorenzo analiza el reto y pide preparación total para junio.
Créditos:
EFE

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, manifestó plena confianza en el papel que el equipo podrá desempeñar en la fase de grupos del Mundial 2026, tras conocer a sus primeros rivales: Portugal, Uzbekistán y un tercer seleccionado que saldrá del repechaje.

Minutos después del sorteo realizado por la FIFA en Washington, el entrenador aseguró que la Tricolor afrontará el reto con determinación. “Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido”, expresó, destacando que su apuesta será competir con orden y sin exceso de confianza.

Le puede interesar: Colombia ya tiene grupo para el Mundial 2026: esto fue lo que dejó el sorteo

“No es un grupo fácil”: el técnico reconoce el peso de Portugal

Aunque Lorenzo mantiene un mensaje esperanzador, también fue claro en advertir que la zona no será sencilla. “No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!”, afirmó, subrayando la categoría del rival europeo, al que calificó como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Colombia, ubicada en el Bombo 2 junto a selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza y Japón, finalmente quedó asignada al Grupo K. Allí enfrentará a una Portugal que llega con figuras históricas como Cristiano Ronaldo, además de un combinado uzbeko que ha mostrado crecimiento sostenido en el fútbol asiático.

 

Un rival por definir en el repechaje

El tercer equipo del grupo saldrá del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, cuyos encuentros se disputarán en marzo de 2026. Solo entonces quedará cerrado el panorama definitivo de la zona y podrá conocerse el calendario oficial de partidos.

Por ahora, la organización proyecta que Colombia debutará el 17 de junio, fecha estimada de acuerdo con el orden del sorteo, mientras avanza la confirmación de todos los clasificados.

Advertencias sobre Uzbekistán y Jamaica

Lorenzo también se refirió a Uzbekistán, a quien describió como una “incógnita” debido a la poca cercanía futbolística entre ambas selecciones. Sobre Jamaica, uno de los posibles rivales adicionales, advirtió que se trata de “un equipo muy físico, con el que hay que tener mucho cuidado”.

También le puede interesar: Los mejores duelos de la fase de grupos del Mundial 2026

Preparación desde ya para la cita mundialista

El seleccionador concluyó su análisis enviando un mensaje directo a los jugadores: es momento de prepararse “desde ahora, en lo mental y lo físico”, para llegar en óptimas condiciones a la competición que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio de 2026.

 

Creado Por
Kienyke.com
Fútbol internacional
Mundial 2026
Néstor Lorenzo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Recomendaciones para evitar riesgos eléctricos en la Noche de Velitas
Velas encendidas
La celebración que marca el inicio de la Navidad también incrementa los riesgos eléctricos en los hogares. Expertos entregan pautas para prevenir emergencias.
Política
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
El Pacto Histórico y el Centro Democrático van con listas cerradas, mientras liberales y conservadores mantienen el voto preferente: así se reordenan las estrategias para disputar las mayorías en el 2026.
Fútbol
Así quedaron tras el sorteo los 12 grupos del Mundial 2026
The colours of France appear on the stage during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol, Francia
La ceremonia en Washington D. C. confirmó la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones y partidos de alto nivel desde la fase inicial.
Política
Petro mantiene a Angie Rodríguez en el Dapre tras días de tensión
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez.
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez como directora del Dapre.