Néstor Lorenzo: “Vamos a superar el grupo del Mundial 2026”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, manifestó plena confianza en el papel que el equipo podrá desempeñar en la fase de grupos del Mundial 2026, tras conocer a sus primeros rivales: Portugal, Uzbekistán y un tercer seleccionado que saldrá del repechaje.
Minutos después del sorteo realizado por la FIFA en Washington, el entrenador aseguró que la Tricolor afrontará el reto con determinación. “Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido”, expresó, destacando que su apuesta será competir con orden y sin exceso de confianza.
Le puede interesar: Colombia ya tiene grupo para el Mundial 2026: esto fue lo que dejó el sorteo
“No es un grupo fácil”: el técnico reconoce el peso de Portugal
Aunque Lorenzo mantiene un mensaje esperanzador, también fue claro en advertir que la zona no será sencilla. “No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!”, afirmó, subrayando la categoría del rival europeo, al que calificó como uno de los equipos más fuertes del torneo.
Colombia, ubicada en el Bombo 2 junto a selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza y Japón, finalmente quedó asignada al Grupo K. Allí enfrentará a una Portugal que llega con figuras históricas como Cristiano Ronaldo, además de un combinado uzbeko que ha mostrado crecimiento sostenido en el fútbol asiático.
Un rival por definir en el repechaje
El tercer equipo del grupo saldrá del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, cuyos encuentros se disputarán en marzo de 2026. Solo entonces quedará cerrado el panorama definitivo de la zona y podrá conocerse el calendario oficial de partidos.
Por ahora, la organización proyecta que Colombia debutará el 17 de junio, fecha estimada de acuerdo con el orden del sorteo, mientras avanza la confirmación de todos los clasificados.
Advertencias sobre Uzbekistán y Jamaica
Lorenzo también se refirió a Uzbekistán, a quien describió como una “incógnita” debido a la poca cercanía futbolística entre ambas selecciones. Sobre Jamaica, uno de los posibles rivales adicionales, advirtió que se trata de “un equipo muy físico, con el que hay que tener mucho cuidado”.
También le puede interesar: Los mejores duelos de la fase de grupos del Mundial 2026
Preparación desde ya para la cita mundialista
El seleccionador concluyó su análisis enviando un mensaje directo a los jugadores: es momento de prepararse “desde ahora, en lo mental y lo físico”, para llegar en óptimas condiciones a la competición que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio de 2026.