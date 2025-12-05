Néstor Lorenzo: “Vamos a superar el grupo del Mundial 2026”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, manifestó plena confianza en el papel que el equipo podrá desempeñar en la fase de grupos del Mundial 2026, tras conocer a sus primeros rivales: Portugal, Uzbekistán y un tercer seleccionado que saldrá del repechaje.

Minutos después del sorteo realizado por la FIFA en Washington, el entrenador aseguró que la Tricolor afrontará el reto con determinación. “Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido”, expresó, destacando que su apuesta será competir con orden y sin exceso de confianza.

“No es un grupo fácil”: el técnico reconoce el peso de Portugal

Aunque Lorenzo mantiene un mensaje esperanzador, también fue claro en advertir que la zona no será sencilla. “No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!”, afirmó, subrayando la categoría del rival europeo, al que calificó como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Colombia, ubicada en el Bombo 2 junto a selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza y Japón, finalmente quedó asignada al Grupo K. Allí enfrentará a una Portugal que llega con figuras históricas como Cristiano Ronaldo, además de un combinado uzbeko que ha mostrado crecimiento sostenido en el fútbol asiático.