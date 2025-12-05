Inicio
Bogotá

Hugo Acero advierte deterioro de seguridad en Bogotá y falta de coordinación

Vie, 05/12/2025 - 16:47
El exsecretario de Seguridad Hugo Acero advierte que el avance del crimen organizado, la reincidencia y la falta de coordinación nacional agravan la violencia en Bogotá.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá.
Créditos:
Cortesía.

El exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero analizó la compleja situación de inseguridad que vive la capital, marcada recientemente por una serie de hechos violentos que han generado alarma entre los ciudadanos. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años durante un intento de robo, situación que evidenció la presencia de menores en actividades criminales.

Para Acero, este fenómeno requiere una discusión profunda en el Congreso sobre el tratamiento penal diferencial para adolescentes involucrados en delitos graves, especialmente cuando actúan como sicarios o reinciden.

Aunque reconoce las variantes delictivas que pueden involucrar a menores —desde riñas ocasionales hasta crímenes organizados— advierte que el país necesita un debate serio sobre responsabilidad penal juvenil que no caiga en generalizaciones, pero sí permita enfrentar fenómenos más estructurados.

Reincidencia y fallas en la justicia: un problema sin resolver

Acero señaló que la reincidencia es uno de los factores que más afecta la percepción de seguridad. Asegura que la Policía captura con frecuencia a delincuentes que registran entre 10 y 30 detenciones previas y que finalmente solo son procesados por el delito más reciente.

Para el exsecretario, se necesita una norma que establezca mayor severidad: si una persona acumula tres delitos excarcelables, debería perder automáticamente la libertad preventiva. De lo contrario, los delincuentes seguirán aprovechando vacíos legales para continuar delinquiendo sin consecuencias reales.

Bandas locales y estructuras transnacionales: un crimen más profesional

El exfuncionario también alertó sobre la evolución del crimen local hacia organizaciones más planificadas y rentables. Ya no se trata solo de “ladrones de calle”, sino de bandas que operan con motos, armas y territorios definidos. A esto se suman mafias extranjeras, como las italianas, rusas, albanesas y las estructuras venezolanas, incluido el Tren de Aragua. Según Acero, enfrentar esta amenaza requiere cooperación internacional, algo que —afirma— hoy no está ocurriendo debido al deterioro de las relaciones diplomáticas con países vecinos.

Evaluación a la administración Galán: avances, pero falta inversión

Acero reconoce que el alcalde Carlos Fernando Galán ha mejorado la coordinación con la Policía, la Fiscalía y el Ejército, pero advierte que la inversión sigue siendo insuficiente. El 80% del presupuesto de seguridad se destina a funcionamiento, dejando escasos recursos para inteligencia, investigación criminal y tecnología.

Además, critica la falta de avances en la construcción de una nueva cárcel distrital, necesaria para disminuir el hacinamiento en estaciones de Policía.

Relación con el Gobierno Nacional: un obstáculo para la seguridad

Finalmente, el exsecretario cuestionó la falta de liderazgo del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad y la ausencia de coordinación con los alcaldes de las principales ciudades. Según Acero, esta distancia política favorece a los delincuentes y frena la articulación necesaria para combatir el crimen organizado.

Escuche la entrevista completa en nuestro en nuestro canal de YouTube.

Creado Por
Sandra Vargas
Bogotá
Inseguridad
Policía Nacional
Carlos Fernando Galán
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Recomendaciones para evitar riesgos eléctricos en la Noche de Velitas
Velas encendidas
La celebración que marca el inicio de la Navidad también incrementa los riesgos eléctricos en los hogares. Expertos entregan pautas para prevenir emergencias.
Política
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
Pacto y Centro Democrático comparten táctica electoral en 2026
El Pacto Histórico y el Centro Democrático van con listas cerradas, mientras liberales y conservadores mantienen el voto preferente: así se reordenan las estrategias para disputar las mayorías en el 2026.
Fútbol
Así quedaron tras el sorteo los 12 grupos del Mundial 2026
The colours of France appear on the stage during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol, Francia
La ceremonia en Washington D. C. confirmó la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones y partidos de alto nivel desde la fase inicial.
Política
Petro mantiene a Angie Rodríguez en el Dapre tras días de tensión
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez.
Tras fuertes tensiones internas y un ataque a su familia, Gustavo Petro decidió mantener a Angie Rodríguez como directora del Dapre.