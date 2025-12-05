Hugo Acero advierte deterioro de seguridad en Bogotá y falta de coordinación

El exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero analizó la compleja situación de inseguridad que vive la capital, marcada recientemente por una serie de hechos violentos que han generado alarma entre los ciudadanos. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años durante un intento de robo, situación que evidenció la presencia de menores en actividades criminales.

Para Acero, este fenómeno requiere una discusión profunda en el Congreso sobre el tratamiento penal diferencial para adolescentes involucrados en delitos graves, especialmente cuando actúan como sicarios o reinciden.

Aunque reconoce las variantes delictivas que pueden involucrar a menores —desde riñas ocasionales hasta crímenes organizados— advierte que el país necesita un debate serio sobre responsabilidad penal juvenil que no caiga en generalizaciones, pero sí permita enfrentar fenómenos más estructurados.

Reincidencia y fallas en la justicia: un problema sin resolver

Acero señaló que la reincidencia es uno de los factores que más afecta la percepción de seguridad. Asegura que la Policía captura con frecuencia a delincuentes que registran entre 10 y 30 detenciones previas y que finalmente solo son procesados por el delito más reciente.

Para el exsecretario, se necesita una norma que establezca mayor severidad: si una persona acumula tres delitos excarcelables, debería perder automáticamente la libertad preventiva. De lo contrario, los delincuentes seguirán aprovechando vacíos legales para continuar delinquiendo sin consecuencias reales.

Bandas locales y estructuras transnacionales: un crimen más profesional

El exfuncionario también alertó sobre la evolución del crimen local hacia organizaciones más planificadas y rentables. Ya no se trata solo de “ladrones de calle”, sino de bandas que operan con motos, armas y territorios definidos. A esto se suman mafias extranjeras, como las italianas, rusas, albanesas y las estructuras venezolanas, incluido el Tren de Aragua. Según Acero, enfrentar esta amenaza requiere cooperación internacional, algo que —afirma— hoy no está ocurriendo debido al deterioro de las relaciones diplomáticas con países vecinos.

Evaluación a la administración Galán: avances, pero falta inversión

Acero reconoce que el alcalde Carlos Fernando Galán ha mejorado la coordinación con la Policía, la Fiscalía y el Ejército, pero advierte que la inversión sigue siendo insuficiente. El 80% del presupuesto de seguridad se destina a funcionamiento, dejando escasos recursos para inteligencia, investigación criminal y tecnología.

Además, critica la falta de avances en la construcción de una nueva cárcel distrital, necesaria para disminuir el hacinamiento en estaciones de Policía.

Relación con el Gobierno Nacional: un obstáculo para la seguridad

Finalmente, el exsecretario cuestionó la falta de liderazgo del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad y la ausencia de coordinación con los alcaldes de las principales ciudades. Según Acero, esta distancia política favorece a los delincuentes y frena la articulación necesaria para combatir el crimen organizado.

Escuche la entrevista completa en nuestro en nuestro canal de YouTube.