La Copa del Mundo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con 48 selecciones, pero también puede marcar el final de una era. Varias figuras que dominaron el fútbol masculino en los últimos años llegarán con más de 35 años y, salvo sorpresa, vivirán su último Mundial. Entre ellas, nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, James Rodríguez o Guillermo Ochoa.

Messi y Cristiano, entre la duda y la despedida

En el caso de Lionel Messi, la idea de un último Mundial parece cada vez más lógica. El capitán de Argentina, campeón en 2022 y con cinco Copas del Mundo jugadas, tendría 39 años en 2026. Ha repetido que decidirá más adelante, según cómo se sienta física y mentalmente, pero admite que por edad es difícil imaginar otra cita mundialista después de Norteamérica.

Con Cristiano Ronaldo el panorama es algo más definido. El delantero de Portugal, que llegaría a los 41 años, ha señalado que el Mundial 2026 sería el cierre natural de su etapa en la selección. Tras convertirse en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones y el primero en marcar en cinco Mundiales, todo indica que buscará una última participación antes de dar paso a una nueva generación.

Neymar y Modric, último intento por la gloria

Neymar Jr. ha sido más directo: ha dicho que ve el Mundial 2026 como su última oportunidad con Brasil. Supera los treinta años, arrastra lesiones importantes y juega fuera de las grandes ligas europeas, pero su objetivo declarado es llegar en buen nivel para pelear por el hexacampeonato.

Algo similar ocurre con Luka Modric, cerebro de Croacia. Figura clave en los podios de 2018 y 2022, el mediocampista se propone sostener un alto rendimiento en su club para alcanzar su quinta Copa del Mundo, ya con 40 años. Si lo consigue, sería una de las presencias más veteranas en un Mundial reciente.

Otros referentes veteranos en camino a 2026

Además de estas superestrellas, varias selecciones miran al Mundial 2026 como posible despedida de sus grandes referentes:

James Rodríguez (Colombia) llegaría con unos 34-35 años y ve 2026 como una de sus últimas grandes oportunidades mundialistas.

Guillermo "Memo" Ochoa (México) aspira a un sexto Mundial , algo inédito para un portero, justo cuando su país es coanfitrión.

Robert Lewandowski (Polonia) rondaría los 38 años y, si su selección clasifica, podría disputar su última Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ampliará el formato del torneo y probablemente quedará en la memoria como el escenario de despedida para buena parte de la generación que marcó al fútbol mundial en este siglo.