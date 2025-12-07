Explosión en el anillo vial y daños a la infraestructura

Los ataques se registraron en la vía conocida como Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. Según la información recopilada, cuando los policías se desplazaban en motocicletas de servicio por este corredor, fueron sorprendidos con la activación de artefactos explosivos ocultos en la zona.

La detonación no solo causó la muerte de los uniformados, sino que también afectó la calzada, impactó a un vehículo civil que transitaba por el sector y provocó fallas en el suministro de energía eléctrica durante varias horas, lo que generó temor entre los habitantes.

Hostigamiento armado en Villa del Rosario

De manera casi simultánea, se registró un ataque contra el CAI del sector Morichal, en Villa del Rosario, cerca del puente internacional Simón Bolívar, uno de los principales pasos fronterizos con Venezuela.

Hombres armados dispararon contra la instalación policial, dejando al menos dos uniformados heridos. De acuerdo con la Policía, ambos fueron trasladados a centros asistenciales y “hoy se encuentran estables gracias a la oportuna atención” de los equipos médicos.

“No descansaremos hasta lograrlo”

Las autoridades señalaron que las primeras líneas de investigación apuntan a una posible retaliación por parte del ELN, frente a los recientes operativos contra estructuras criminales.

“El objetivo es claro: identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables. ¡𝗡𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗿𝗹𝗼!”, afirmó el general Rincón.

Reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre los hechos: “Lamento la pérdida de estos dos jóvenes policías colombianos. La muerte fratricida no permite la Colombia grande. No más sangre entre nuestras familias”, manifestó.

El jefe de Estado indicó que se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en la frontera colombo-venezolana ante el aumento de los hechos violentos.