Estados Unidos confirmó un cuarto militar muerto en la guerra contra Irán

Lun, 02/03/2026 - 09:01
Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado 28 de febrero, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní.
Guerra contra Irán.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó un cuarto militar muerto durante la operación "Furia Épica", lanzada para acabar con el régimen iraní.

Este soldado fue herido de gravedad "en los ataques iniciales a Irán" del sábado 28 de febrero y ha muerto ahora por las heridas, según informó en un comunicado el Centcom, sin dar más detalles.

Estados Unidos confirmó este domingo la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también informó de cinco heridos.

Agregó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio.

En su comunicado de este lunes, el Centcom reiteró que la identidad de los caídos se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

"Las principales operaciones de combate continúan y nuestra labor de respuesta continúa", insistió el mando militar estadounidense.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Este lunes, el Centcom también confirmó de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron "por error" por "fuego amigo" kuwaití, y que sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están "en condición estable".

