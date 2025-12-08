Inicio
Alerta naranja en el Puracé tras columna de ceniza de 700 metros

Lun, 08/12/2025 - 15:37
Sismos, ceniza y más dióxido de azufre mantienen al Puracé en alerta naranja. El volcán cercano a Popayán sigue bajo estrecha vigilancia del SGC.
El volcán Puracé
Créditos:
EFE

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este lunes emisiones de ceniza, una de las cuales alcanzó los 700 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste).

Actividad sísmica y emisiones de ceniza

Según el SGC, se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, como los de tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.

“Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera”, aseguró la información.

Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el oriente, de acuerdo con la dirección de los vientos.

Se destacó la ocurrida hoy, que alcanzó una altura de 700 metros sobre la cima del volcán. En total, se registraron cuatro emisiones de ceniza desde el cráter del volcán.

Gases, temperatura y alerta naranja

Igualmente, continúan registrándose valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, detectados por satélite, los cuales se dispersaron de manera predominante hacia el noreste dentro de un radio de 150 kilómetros respecto al volcán.

Así mismo, se sigue observando un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.

Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, debido a un “incremento notorio” en su actividad.

Un volcán históricamente activo

El volcán Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.

Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y “se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país”, según el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad. EFE

Creado Por
Agencia EFE
Volcán
Volcán Puracé
Colombia
