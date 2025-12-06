Robo a joyería en Bucaramanga terminó con un policía capturado

El robo a una joyería de Bucaramanga, que primero se contó como una reacción rápida de la Policía, terminó abriendo una grieta dentro de la institución: uno de sus propios hombres fue capturado como presunto aliado de la banda que intentó cometer el hurto.

Del atraco en Cabecera a la captura de un subintendente

El 29 de noviembre varios hombres ingresaron a una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. Tras simular ser clientes, sacaron armas y desataron un intento de hurto que derivó en un cruce de disparos.

En ese intercambio resultó herido de gravedad el intendente Fredy Francisco Leal Briceño, investigador judicial con más de 20 años de servicio, que murió poco después en un centro médico. El caso se presentó entonces como un operativo de reacción ante un asalto violento.

Una semana más tarde, la Policía Nacional confirmó la captura del subintendente Richard José Sierra Bravo, señalado de haber colaborado con la estructura que llegó a la joyería. El detenido pertenece a la misma institución que perdió a uno de sus investigadores en ese operativo.

Los cargos y el rol que le atribuyen

Según el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la orden de captura contra Sierra se tramitó con un juzgado penal y la Fiscalía especializada que lleva el caso. Al suboficial le imputarán delitos como tentativa de homicidio agravado, cohecho, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La hipótesis de los investigadores es que el uniformado conocía el plan y habría aportado información y apoyo logístico al grupo de asaltantes, mediante posibles filtraciones de datos y acompañamiento previo en la zona. Sierra Bravo llevaba cerca de tres meses asignado a Bucaramanga.

El mensaje de la institución y la herida que queda

En rueda de prensa, el general William Quintero recalcó que la captura busca enviar un mensaje de que no habrá espacio para policías que actúen del lado del delito. En la práctica, la institución entrega a uno de sus hombres a la justicia ordinaria y trata de marcar distancia con posibles nexos de uniformados con redes criminales.

Mientras avanza el proceso contra el subintendente, la ciudad sigue procesando la muerte del intendente Fredy Leal. Sus más de dos décadas de servicio y su trayectoria en investigación criminal fueron recordadas en homenajes oficiales, uno de ellos marcado por la imagen de su perro junto al ataúd durante las exequias.

La investigación penal continúa bajo reserva y las autoridades señalan que aún faltan capturas por este caso. Fiscalía y Policía dicen que siguen tras la pista de otros presuntos integrantes del grupo que participó en el intento de robo.