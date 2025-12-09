Atentado con explosivos destruye peaje en Girardota, Antioquia

En la madrugada de este martes, la tranquilidad del norte del Valle de Aburrá se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia. Un peaje fue destruido con explosivos en el municipio de Girardota, en Antioquia, en un hecho que las autoridades locales atribuyen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque la detonación provocó serios daños en la infraestructura, los reportes oficiales confirman que no hubo personas heridas ni fallecidas.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El estallido se registró a las 4:17 a. m. hora local (09:17 GMT), cuando individuos aún no identificados activaron una carga explosiva contra la estructura del peaje. La Alcaldía de Girardota emitió un comunicado rechazando “de manera categórica” el atentado y subrayó que, a pesar de la magnitud de la explosión, no se presentaron víctimas.

El incidente obligó a las autoridades a iniciar un barrido del área para descartar la presencia de otros artefactos y asegurar el tránsito vehicular en este corredor estratégico del departamento.

Reacciones inmediatas y señalamientos

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, quien condenó lo ocurrido e indicó que la acción violenta habría sido ejecutada por integrantes del ELN. El mandatario local, opositor del Gobierno nacional, relacionó el atentado con los resultados de la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, asegurando que “el terrorismo crece como producto de la fallida Paz Total del Gobierno Petro”.

Su postura reabrió el debate sobre el impacto que la estrategia de negociación con grupos armados está teniendo en territorios donde históricamente han operado estructuras ilegales.