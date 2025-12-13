Bogotá abre 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

Diciembre no solo marca el inicio de la temporada festiva en Bogotá; también se convierte en un momento clave para promover el cuidado responsable de mascotas. En este contexto, el Distrito pone en marcha una jornada especial que permitirá a miles de ciudadanos acceder a la esterilización gratuita de perros y gatos, un servicio fundamental para la salud animal y el control poblacional.

La estrategia contempla 7.000 cupos gratuitos, distribuidos en 2.000 procedimientos en puntos fijos, ubicados en la UCA y la Universidad Nacional, además de 5.000 cupos en unidades móviles que recorrerán diferentes zonas de la ciudad durante todo el mes.

¿En qué consiste la iniciativa “Corta a Tiempo: Esteriliza”?

La campaña “Corta a Tiempo: Esteriliza”, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene como propósito facilitar el acceso a un procedimiento seguro, preventivo y gratuito. De acuerdo con la entidad, este programa busca disminuir enfermedades asociadas a la reproducción y reducir los riesgos derivados de camadas no planificadas.

La ciudadanía cuenta con dos alternativas para participar: acceso sin cita previa o en los puntos habilitados, donde la atención se realiza por orden de llegada. También puede ser a través del sistema en línea del IDPYBA, donde se registran los datos del animal y de su responsable. Posteriormente, la confirmación de la cita se envía por mensaje de texto o correo electrónico, documento que debe presentarse el día del procedimiento.