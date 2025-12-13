Bogotá abre 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

Diciembre no solo marca el inicio de la temporada festiva en Bogotá; también se convierte en un momento clave para promover el cuidado responsable de mascotas. En este contexto, el Distrito pone en marcha una jornada especial que permitirá a miles de ciudadanos acceder a la esterilización gratuita de perros y gatos, un servicio fundamental para la salud animal y el control poblacional.
La estrategia contempla 7.000 cupos gratuitos, distribuidos en 2.000 procedimientos en puntos fijos, ubicados en la UCA y la Universidad Nacional, además de 5.000 cupos en unidades móviles que recorrerán diferentes zonas de la ciudad durante todo el mes.
Le puede interesar: Indy, perro protagonista de ‘Good Boy’, logra histórica nominación en los Astra
¿En qué consiste la iniciativa “Corta a Tiempo: Esteriliza”?
La campaña “Corta a Tiempo: Esteriliza”, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene como propósito facilitar el acceso a un procedimiento seguro, preventivo y gratuito. De acuerdo con la entidad, este programa busca disminuir enfermedades asociadas a la reproducción y reducir los riesgos derivados de camadas no planificadas.
La ciudadanía cuenta con dos alternativas para participar: acceso sin cita previa o en los puntos habilitados, donde la atención se realiza por orden de llegada. También puede ser a través del sistema en línea del IDPYBA, donde se registran los datos del animal y de su responsable. Posteriormente, la confirmación de la cita se envía por mensaje de texto o correo electrónico, documento que debe presentarse el día del procedimiento.
Localidades donde operarán las unidades móviles
Las unidades móviles prestarán el servicio en distintos sectores de la capital, ampliando la cobertura para facilitar el acceso a miles de familias. Los equipos visitarán:
- San Cristóbal
- Bosa
- Suba
- Kennedy
- Usaquén
- Engativá
- Ciudad Bolívar
- Rafael Uribe Uribe
- Antonio Nariño
- Puente Aranda
Le puede interesar: ¿Comida húmeda o seca para su mascota?
Requisitos esenciales para que su mascota pueda ser atendida
Para garantizar la seguridad del procedimiento, los animales deben cumplir estas condiciones:
- Tener entre cuatro meses y ocho años de edad
- Contar con buen estado de salud
- Realizar ayuno de ocho horas antes de la cirugía
- En el caso de las hembras, no estar en celo ni gestación
El día de la atención se exige:
- Fotocopia de la cédula del responsable
- Recibo público reciente
- Guacal para gatos
- Collar y traílla para perros
- Bozal en razas de manejo especial
- Cobija y collar isabelino para la recuperación
¿Quiénes son priorizados dentro de la jornada?
Según el IDPYBA, esta actividad prioriza animales pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad, permitiendo que familias con menos recursos puedan acceder al servicio sin costo.
Las personas que requieran apoyo para la inscripción pueden dirigirse a los SuperCADES de Manitas, Suba y Américas, donde recibirán asistencia presencial. También está disponible la línea telefónica del Instituto, en la que los ciudadanos pueden consultar los puntos móviles, su ubicación diaria y la disponibilidad de cupos.