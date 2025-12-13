Inicio
Bogotá

Bogotá abre 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

Sáb, 13/12/2025 - 08:00
Conozca cómo acceder a la jornada de 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas en Bogotá durante diciembre. Requisitos y puntos de atención.
Conozca cómo acceder a la jornada de 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas en Bogotá
Créditos:
Freepik

Diciembre no solo marca el inicio de la temporada festiva en Bogotá; también se convierte en un momento clave para promover el cuidado responsable de mascotas. En este contexto, el Distrito pone en marcha una jornada especial que permitirá a miles de ciudadanos acceder a la esterilización gratuita de perros y gatos, un servicio fundamental para la salud animal y el control poblacional.

La estrategia contempla 7.000 cupos gratuitos, distribuidos en 2.000 procedimientos en puntos fijos, ubicados en la UCA y la Universidad Nacional, además de 5.000 cupos en unidades móviles que recorrerán diferentes zonas de la ciudad durante todo el mes.

Le puede interesar: Indy, perro protagonista de ‘Good Boy’, logra histórica nominación en los Astra

¿En qué consiste la iniciativa “Corta a Tiempo: Esteriliza”?

La campaña “Corta a Tiempo: Esteriliza”, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene como propósito facilitar el acceso a un procedimiento seguro, preventivo y gratuito. De acuerdo con la entidad, este programa busca disminuir enfermedades asociadas a la reproducción y reducir los riesgos derivados de camadas no planificadas.

La ciudadanía cuenta con dos alternativas para participar: acceso sin cita previa o en los puntos habilitados, donde la atención se realiza por orden de llegada. También puede ser a través del sistema en línea del IDPYBA, donde se registran los datos del animal y de su responsable. Posteriormente, la confirmación de la cita se envía por mensaje de texto o correo electrónico, documento que debe presentarse el día del procedimiento.

 

Localidades donde operarán las unidades móviles

Las unidades móviles prestarán el servicio en distintos sectores de la capital, ampliando la cobertura para facilitar el acceso a miles de familias. Los equipos visitarán:

  • San Cristóbal
     
  • Bosa
     
  • Suba
     
  • Kennedy
     
  • Usaquén
     
  • Engativá
     
  • Ciudad Bolívar
     
  • Rafael Uribe Uribe
     
  • Antonio Nariño
     
  • Puente Aranda

Le puede interesar: ¿Comida húmeda o seca para su mascota?

Requisitos esenciales para que su mascota pueda ser atendida

Para garantizar la seguridad del procedimiento, los animales deben cumplir estas condiciones:

  • Tener entre cuatro meses y ocho años de edad
     
  • Contar con buen estado de salud
     
  • Realizar ayuno de ocho horas antes de la cirugía
     
  • En el caso de las hembras, no estar en celo ni gestación
     

El día de la atención se exige:

  • Fotocopia de la cédula del responsable
     
  • Recibo público reciente
     
  • Guacal para gatos
     
  • Collar y traílla para perros
     
  • Bozal en razas de manejo especial
     
  • Cobija y collar isabelino para la recuperación
     

¿Quiénes son priorizados dentro de la jornada?

Según el IDPYBA, esta actividad prioriza animales pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad, permitiendo que familias con menos recursos puedan acceder al servicio sin costo.

Las personas que requieran apoyo para la inscripción pueden dirigirse a los SuperCADES de Manitas, Suba y Américas, donde recibirán asistencia presencial. También está disponible la línea telefónica del Instituto, en la que los ciudadanos pueden consultar los puntos móviles, su ubicación diaria y la disponibilidad de cupos.

 

Creado Por
Kienyke.com
Mascotas
Perros
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Voraz incendio en el norte de Bucaramanga deja 50 viviendas destruidas
Incendio en Bucaramanga.
La conflagración en el sector 12 de Octubre Bajo dejó al menos cinco heridos y decenas de familias damnificadas, obligando al despliegue total de los organismos de socorro.
Tendencias
¿Cómo hacer las uñas de ojo de gato? La tendencia más viral para diciembre
Uñas ojo de gato
Una de las tendencias más fuertes en uñas para estas fiestas de diciembre es la de ojo de gato, ¿qué es y cómo se hace?
Entretenimiento
¿Qué esperar de la segunda parte de la serie de Cien años de soledad?
Cien años de soledad serie Netflix
Netflix anunció recientemente la fecha de estreno de la segunda parte de la galardonada serie basada en Cien años de soledad.
Bogotá
X amarilla en Bogotá: qué indica y cuánto vale la multa por invadirla
Sepa por qué no se puede avanzar aun en verde y cuál es la multa por obstrucción.
La caja amarilla regula el paso en Bogotá. Sepa por qué no se puede avanzar aun en verde y cuál es la multa por obstrucción: más de $700.000.
Kien Opina
Mario Huertas
Jue, 11/12/2025 - 09:43
Máxima presión (2)
Mario Huertas
Robinson Castillo
Mié, 10/12/2025 - 06:49
La historia no contada del último regreso de Gabo a su natal Aracataca
Robinson Castillo
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 09/12/2025 - 13:52
La nueva colonización digital
Luis Pérez Gutiérrez
Ricardo Felipe Herrera
Mar, 09/12/2025 - 11:36
Sin Abelardo, sin Uribe L. y sin Fajardo
Ricardo Felipe Herrera