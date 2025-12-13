Uribe anticipará este fin de semana a la candidata del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anticipó que este fin de semana podría darse a conocer el nombre de la candidata presidencial del Centro Democrático, colectividad que avanza en la definición de su carta para las elecciones de 2026.

El anuncio fue hecho durante un evento político realizado en la ciudad de Cali, donde el partido presentó oficialmente sus listas al Senado y la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Uribe, líder natural de la colectividad, señaló que el proceso interno se encuentra en su fase final y que la decisión podría conocerse antes de la fecha inicialmente prevista. De acuerdo con lo que había establecido el partido, el anuncio oficial de la candidatura presidencial estaba programado para el próximo lunes 15 de diciembre; sin embargo, las declaraciones del exmandatario abrieron la posibilidad de que la definición se adelante.

El Centro Democrático optó por un mecanismo de selección basado en encuestas para definir a su candidata. Actualmente, el proceso se apoya en dos mediciones de opinión encargadas a firmas internacionales. Una de ellas está a cargo de la empresa chilena CADEM, mientras que la segunda es liderada por Panel Ciudadano, también de origen chileno. Estas encuestas buscan medir el reconocimiento, la favorabilidad y la intención de voto de las aspirantes dentro y fuera del electorado del partido.

La expectativa se centra ahora en cuál de las tres precandidatas resultará elegida. Las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paloma Holguín conforman el grupo de aspirantes que compiten por convertirse en la candidata presidencial del uribismo. Las tres han tenido una activa participación política, con posturas firmes frente a temas de seguridad, economía y oposición al Gobierno Nacional, lo que ha generado un intenso debate interno y un seguimiento permanente por parte de la opinión pública.

Según fuentes del partido, el uso de encuestas busca evitar divisiones internas y permitir una decisión rápida y basada en criterios técnicos. No obstante, el método no ha estado exento de críticas, pues algunos sectores consideran que una consulta abierta permitiría una mayor participación de las bases. Pese a ello, la dirigencia ha reiterado que este mecanismo ofrece garantías de transparencia y objetividad.

Es importante recordar que el Centro Democrático se inscribió formalmente para participar en las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026. Sin embargo, esta misma semana el expresidente Uribe dejó abierta la puerta a la posibilidad de realizar una nueva encuesta más adelante, con el fin de definir un candidato único de la oposición, dependiendo del escenario político y de eventuales acuerdos con otros sectores.

El anuncio anticipado de la candidatura se da en un momento clave para el partido, que busca reorganizarse y fortalecer su estrategia electoral tras los resultados de los últimos comicios. La definición del nombre que representará al Centro Democrático en la carrera presidencial marcará el rumbo de la colectividad y su papel dentro del bloque opositor.

Mientras tanto, la atención política permanece centrada en el fin de semana, cuando podría conocerse oficialmente quién será la candidata encargada de liderar el proyecto presidencial del uribismo y de iniciar formalmente la contienda hacia 2026.