Apareció Zulma Guzmán y habló del caso de menores envenenadas con talio

La muerte de las menores Emilia e Inés Forero, a causa del envenenamiento de frambuesas con talio, continúa generando conmoción en el país mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos. En medio del proceso judicial, reapareció públicamente Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del crimen, quien habría salido del país con destino a Argentina pocos días después de que se conociera la tragedia.

Tras varios días sin conocerse su paradero, Guzmán Castro rompió el silencio y habló sobre las acusaciones en su contra, asegurando que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia. La mujer se pronunció poco después de que trascendiera la posibilidad de una imputación formal por parte de la Fiscalía, pese a que sobre ella existiría una circular de la Interpol, según han señalado las autoridades.

En diálogo con el medio Focus Noticias, Guzmán Castro expresó su solidaridad con las familias de las menores fallecidas y negó cualquier responsabilidad en los hechos. “Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser un dolor infinito. Entiendo que quieran encontrar al culpable, pero ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia”, afirmó.

La mujer aseguró no comprender por qué es señalada como responsable del envenenamiento, argumentando que no tenía ningún motivo para cometer un acto de esa naturaleza. Según dijo, pondrá en manos de las autoridades todas las pruebas con las que cuenta para sustentar su versión y defenderse legalmente de las acusaciones.

Guzmán Castro también cuestionó la forma en la que, según ella, se ha desarrollado el proceso mediático en su contra. “La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir mi imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso ni garantías de un juicio justo”, señaló durante la entrevista.

En medio de la investigación, también salió a relucir la relación que Guzmán Castro habría tenido con la familia Bedout. La mujer confesó que sostuvo una relación sentimental clandestina con Juan de Bedout, aunque aseguró que nunca conoció a su esposa. Algunas versiones han intentado vincularla con la muerte de esta última, lo cual ella negó de manera tajante.

Sobre este punto, relató que se encontró con Juan de Bedout cuando él ya había enviudado. “En noviembre tomamos un café y él me comentó que su esposa había muerto de cáncer. Me dijo que había tenido cáncer años atrás y que había regresado. También me mencionó que a comienzos de ese año habían tenido un susto por una intoxicación con una sustancia, pero no recuerdo con exactitud si me habló de talio”, explicó.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el caso que ha sacudido a la opinión pública. El pronunciamiento de Guzmán Castro abre un nuevo capítulo en la investigación, que ahora se centra en verificar sus declaraciones y determinar su responsabilidad o no en la muerte de Emilia e Inés Forero.